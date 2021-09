Ligue européenne (H) : Dur pour Aix et Toulouse, Nantes et Nîmes mieux lotis

Toulouse avec le finaliste de la saison dernière



Pas de cadeau pour Aix-en-Provence.Aix n'aura pas partie facile non plus face à Velenje, même si les Slovènes, ex-pensionnaires de la Ligue des Champions, apparaissent comme un adversaire bien plus prenable que Magdebourg dans ce groupe qui comprend également les Croates de Nasice, les Suédois de Sävehof ou encore les Espagnols de Logrono, troisièmes la saison dernière du championnat espagnol. Pour cette édition qui restera historique pour les clubs français, avec quatre représentants en lice pour la première fois,Les Nantais, qui faisaient partie des quatre dernières équipes l'année dernière en Ligue des Champions, devront néanmoins se méfier des Russes de Tchekhov et des Danois de GOG, qui avaient atteint tous deux les quarts de finale lors de la dernière édition de l'épreuve.Lemgo, Benfica et Riihimäki, le petit poucet, paraissent en revanche nettement à la portée de ce "H" reversée en Ligue européenne pour ne pas avoir terminé dans les deux premiers de Lidl Starligue la saison dernière. Dans le groupe D,, que les Gardois avaient déjà croisés en 2020. Enfin, comme Aix, Toulouse devra batailler ferme pour pouvoir poursuivre sa route au-delà du premier tour.Les Toulousains devront ainsi se frotter également au Füchse Berlin, battu en finale par Magdebourg le 23 mai dernier.Bidasoa Irun (ESP), Pfadi Winterthur (SUI), Tatran Presov (SLQ), Füchse Berlin (ALL), Orlen Wisla Plock (POL), ToulouseNantes, Chekhovskie Medvedi (RUS), Riihimäki (FIN), Lemgo Lippe (ALL), GOG (DAN), Benfica Lisbonne (POR)Magdebourg (ALL), Sävehof (SUE), RK Gorenje Velenje (SLO), Aix-en-Provence, Logroño La Rioja (ESP), Nexe (CRO)Grundfos Tatabanya (HUN), HC Eurofarm Pelister (MAC), AEK Athènes (GRE), Sporting Portugal (POR), Nîmes, Kadetten SchaffhausenNB : La phase de groupes débutera le 19 octobre prochain et les dix journées s’étireront jusqu’au 8 mars prochain. Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale