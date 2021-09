Ligue Européenne (H) : Bonne opération pour Nîmes, Aix concède le nul à Arendal

Nîmes a fait un pas vers la phase de groupes de la Ligue Européenne. A l’occasion de la réception du CSKA Moscou pour le match aller du deuxième tour préliminaire de la compétition, les joueurs de Franck Maurice ont pris un net avantage aux dépens du club russe. Ce sont pourtant les coéquipiers de Dmitriy Kiselev (6 buts sur 8 tirs) qui ont fait la course en tête lors de l’entame de match avec trois longueurs d’avance au bout de 17 minutes. Toutefois, grâce à Mohamed Sanad (14 buts sur 16 tirs) et Luc Tobie (2 buts sur 3 tirs), l’USAM a su égaliser à cinq minutes de la mi-temps. Profitant des interventions de Rémi Desbonnet (10 arrêts à 26% d’efficacité), les Nîmois ont réduit au silence l’attaque du CSKA Moscou pendant les sept dernières minutes de la première période. A la pause, la « Green Team » a su creuser un écart de quatre longueurs. Une tendance qui ne s’est pas démentie durant la deuxième moitié de la rencontre avec Nîmes qui a compté jusqu’à dix longueurs d’avance à l’orée des dix dernières minutes. Au final, l’USAM s’impose de sept longueurs (36-29) et peut aborder sereinement le match retour.

Aix devra conclure au retour

Contrairement aux Nîmois, c’est à l’extérieur qu’Aix a disputé son match aller. En déplacement sur le parquet d’Arendal, les joueurs de Thierry Anti n’ont pas réalisé une mauvaise performance mais n’auront pas le droit à l’erreur la semaine prochaine. Si les Norvégiens ont frappé fort d’entrée, les Provençaux se sont accrochés. Menés de quatre longueurs au quart d’heure de jeu, les coéquipiers de Nicolas Claire (5 buts sur 8 tirs) et de la recrue Micke Brasseleur (1 but sur 2 tirs) n’ont pas sombré mais le manque d’efficacité de Marko Racic (0 buts sur 2 tirs) face à Kristijan Jurisic (15 arrêts à 41% d’efficacité) dans la dernière minute du premier acte n’a pas permis au PAUC d’effacer un débours de deux buts au moment de retrouver leur vestiaire. Toutefois, Hugo Cabanes (4 buts sur 4 tirs) et Nicolas Claire ont permis à Aix de recoller dès l’entame du deuxième acte. Ce sont alors les Provençaux qui ont fait la course en tête mais sans jamais prendre plus de trois longueurs d’avance, vite effacées par Olaf Richter Hofstad (6 buts sur 8 tirs) à l’entame des dix dernières minutes. Alors que Matthieu Ong (5 buts sur 8 tirs) pensait avoir donné la victoire au PAUC, Jorg Fiala (7 buts sur 13 tirs) a permis à Arendal d’arracher le match nul (27-27), William Accambray (6 buts sur 8 tirs) manquant la balle de match à huit secondes de la fin du match.