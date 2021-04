Ligue Européenne (F/Quarts de finale retour) : Place au Final Four pour Nantes

Nantes sera bien au rendez-vous du Final Four de la Ligue Européenne féminine de handball. Après avoir fait un premier pas vers le dernier carré à l’occasion d’une victoire de quatre buts sur le parquet de Zvezda Zvenigorod, les joueuses de Guillaume Saurina ont été mises en difficulté par les Russes mais n’ont jamais réellement tremblé concernant leur qualification. Si Natalia Nikitina (6 buts sur 13 tirs) a ouvert le score pour Zvezda Zvenigorod, les Nantaises ont répondu par trois buts consécutifs en trois minutes, profitant des maladresses au tir de leurs adversaires. Le match s’est alors équilibré avec les Russes qui ont fait la course en tête l’essentiel du temps en première période, sans jamais prendre plus de deux longueurs d’avance. Toutefois, un 3-0 signé par Déborah Kpodar (4 buts sur 6 tirs), Blandine Dancette (4 buts sur 6 tirs) et Beatriz Escribano (2 buts sur 2 tirs) a permis au NAH de compter deux longueurs d’avance à la pause.

Nantes a su très bien finir

Sous l’impulsion d’Alina Triobchuk (2 buts sur 6 tirs) et Nadezhda Osipova (2 buts sur 2 tirs), Zvezda Zvenigorod a fait son retour au score cinq minutes après le repos. Un statu quo qui aura tenu jusqu’au dernier quart d’heure de jeu avec les Russes qui ont repris deux longueurs d’avance par l’intermédiaire de Mariana Egorova. Bruna de Paula (6 buts sur 9 tirs) a alors pris ses responsabilités et lancé un 4-0 pour Nantes qui a inversé la tendance, passant de deux buts de retard à deux buts d’avance. Si les joueuses de Zvezda Zvenigorod ont eu l’impression de pouvoir inverser le résultat du match aller, cette série a scellé le sort de la rencontre. Les dix dernières minutes ont été marquées par des difficultés sur le plan offensif pour les deux formations, Adriana Placzek (12 arrêts à 33% d’efficacité) et Ekaterina Kirikias (16 arrêts à 36% d’efficacité) faisant le nécessaire dans leur cage. Au final, Nantes s’impose de deux buts (30-28) et valide son billet pour le grand final de cette première édition de la Ligue Européenne féminine.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENE (F) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Samedi 3 avril 2021

Baia Mare - Dunarea Braila : 27-25 >>> Baia Mare qualifié (58-49)

Herning-Ikast - Togliatti : 28-25 >>> Herning-Ikast qualifié (59-54)



Dimanche 4 avril 2021

Nantes - Zvezda Zvenigorod : 30-28 >>> Nantes qualifié (63-57)

16h00 : Siofok - Astrakhanocha (match aller : 32-26)