Ligue Européenne (F/Quarts de finale retour) : Pas de Final Four pour Besançon, éliminé par Bietigheim

Besançon a fini par caler

HANDBALL - LIGUE EUROPENNE (F) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Samedi 2 avril 2022

Dimanche 3 avril 2022

L’espoir était mince mais Besançon n’a pas pu réaliser un miracle. Après sa défaite de six buts au match aller sur son parquet face à Bietigheim, l’ESBF a tout donné à l’occasion de son déplacement en Allemagne mais ces efforts se sont avérés vains. Si les Allemandes ont pris un meilleur départ grâce à Julia Maidhof (5 buts sur 7 tirs), Lucie Granier (2 buts sur 2 tirs) a remis Besançon à hauteur. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup avec Bietigheim qui a gardé la main sans jamais prendre plus de deux longueurs d’avance. Les Bisontines ont été accrocheuses mais n’ont jamais été en mesure de passer devant au tableau d’affichage durant ces 30 premières minutes. Un dernier coup d’accélérateur et un dernier but de Luisa Schulze (5 buts sur 7 tirs) avec huit secondes encore à jouer en première période a permis à Bietigheim de rejoindre son vestiaire avec deux unités d’avance.Au retour sur le parquet, Besançon a jeté toutes ses forces dans la bataille pour rester au contact. L’écart a oscillé entre un et deux buts pendant les huit premières minutes de cette deuxième période. C’est à ce moment que Bietigheim a mis un terme aux espoirs du club doubien. Xenia Smits (1 but sur 5 tirs), Inger Smits (3 buts sur 5 tirs) et Kelly Dulfer (2 buts sur 2 tirs) ont participé à un 6-0 permettant au club allemand de creuser un écart irrémédiable dans cette rencontre. L’attaque bisontine a été rendue muette par la défense de Bietigheim et sa gardienne Melinda Szikora (15 arrêts à 44% d’efficacité). Au final, Besançon s’incline de dix buts (30-20) et voit son parcours s’achever en quarts de finale. Les Allemandes rejoignent le Final Four (59-43 au cumul des deux matchs) et peuvent continuer à croire en l’idée de succéder à Nantes au palmarès.- Besançon : 30-20 >>> Bietigheim qualifié (59-43)Herning-Ikast - Ramnicu Valcea (match aller : 39-33)Viborg - Storhamar (match aller : 33-31)Sola - Baia Mare (match aller : 32-40)