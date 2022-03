Ligue européenne (F/Quarts) : Besançon très mal parti

Dernière équipe française en lice en Ligue européenne de handball, Besançon a très peu de chances de succéder à Nantes, vainqueur l'an dernier de la première édition de cette Coupe d'Europe anciennement appelée Coupe de l'EHF. Ce dimanche, les Bisontines se sont en effet inclinées de six buts à domicile en quarts de finale aller de cette deuxième Coupe d'Europe dans la hiérarchie continentale, contre Bietigheim : 23-29. Il n'y a pas eu photo entre le cinquième de Ligue Butagaz Energie, pourtant vainqueur de ses quatre derniers matchs, et le leader invaincu du championnat d'Allemagne (19 victoires, 0 défaite !). Les Bisontines n'ont d'ailleurs jamais mené durant cette partie. Besançon a tenu pendant les dix premières minutes (5-5), mais les Allemandes ont ensuite signé un 5-0 en quatre minutes pour créer un premier écart. Les filles de Sébastien Mizoule sont revenues à 9-12 (21eme), avant de subir un nouvel éclat qui a permis à Bietigheim de regagner les vestiaires en menant 13-17.

Bietigheim très fort en début et fin de mi-temps

Et si les Franc-Comtoises espéraient recoller à la reprise du match, les leaders de Bundesliga les ont immédiatement assommées, avec un 4-0 pour entamer la deuxième mi-temps. Besançon est revenu à -4 à huit minutes de la fin (22-26), mais les Allemandes ont remis un coup de collier dans le money-time, finissant par un 3-0 pour porter l'écart final à six buts. L'internationale allemande Julia Maidhof, auteure de 10 buts en 13 tirs, a fait beaucoup de mal aux Bisontines, dont les meilleures marqueuses (Clarisse Mairot, Sabrina Zazai et Audrey Dembele) n'ont fini qu'avec 4 buts. Les trois gardiennes ayant joué ce match ont terminé avec 33% de réussite, que ce soit Sakura Hauge (10 arrêts) et Roxanne Frank (4 arrêts) côté bisontin ou Melinda Szikora (11 arrêts) côté allemand. Le match retour aura lieu samedi prochain, et il faudra un miracle au dernier représentant français.



Les marqueuses bisontines : Mairot (4), Zazai (4), Dembele (4), Faure (3), Rosiak (3), Robert (2), Nosek (2), Tshimanga (1)