Ligue Européenne (F/J6) : Fleury battu sur le fil à Siofok lors de la dernière journée

RESULT: Gabriella Tóth scores a penalty on the buzzer for @SiofokKC to earn them a 29:28 victory vs @FleuryLoiretHB after Eyatne Rizo Gomez was shown a red card in the last 30 seconds. #ehfel #morehandball pic.twitter.com/QyZiIan6QK

— EHF European League (@ehfel_official) February 20, 2021

Fleury n’a pas démérité

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE D

6eme journée - Vendredi 12 février 2021

Classement du Groupe D

Eliminé de la Ligue Européenne avec cinq défaites en autant de rencontres, Fleury s’est déplacé ce samedi en Hongrie pour affronter Siofok, leader de son groupe. Et bien qu’il n’y eût aucun enjeu, les joueuses de Christophe Cassan n’ont pas fait le voyage en Europe de l’Est pour faire acte de présence. Elles ont jeté leurs dernières forces dans une bataille anecdotique, se sont accrochées mais ont été battues sur le fil (29-28). Elles ont pourtant fait le premier écart du match. Après cinq minutes de jeu, les deuxième et troisième buts d’Oriane Ondono (6 buts) ont permis à la formation de Ligue Butagaz Energie de prendre deux, puis trois buts d’avance. Cet écart a fondu et Siofok, en marquant à quatre reprises de suite sans se faire surprendre en défense, a rapidement repris les commandes du match. Chaque équipe a eu son temps fort et la mi-temps a été sifflée sur un score nul (13-13).Au retour sur le terrain, Siofok a mis un coup d’accélérateur et a pris cinq buts d'avance. Cependant, Alexandra Lacrabère et ses coéquipières n’ont jamais lâché. A moins de dix minutes du terme, les Panthères, emmenées par une grande Sarah Bouktit (8 buts, 100% au tir), ont recollé au score. Les minutes se sont égrenées et la fin de match a été cruelle pour Fleury, puni par un jet de sept mètres décisif de Gabriella Toth à deux secondes de la fin. La Hongroise, meilleure marqueuse du match (9 buts), a donné la victoire à Siofok qui termine ainsi sa phase de poules avec un bilan de cinq victoires et une défaite. L’équipe hongroise sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue Européenne. Elle est accompagnée du Dunarea Braila qui a validé sa qualification ce samedi grâce à son succès (36-32) face au Kuban Krasnodar.Kuban Krasnodar : 36-32- Fleury : 29-28Kuban Krasnodar 6Fleury 0