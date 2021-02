Ligue Européenne (F/J5) : Cinquième défaite de rang pour Fleury

Le #FLHB s’incline 25-31 face au HC Dunarea Braila, dans le cadre de la 5ème et avant-dernière journée du Group Phase EHF European League. @RCValdeLoire pic.twitter.com/nu4AqbbZTG

Le début de match a plombé Fleury

HANDBALL – LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE D

5eme journée – Vendredi 12 février 2021

Classement du Groupe D

4- Fleury 0

Le Fleury Loiret Handball vit une campagne européenne difficile. Battues lors de leurs deux premiers matchs, les Panthères ont ensuite été déclarées perdantes sur tapis vert de leurs deux oppositions face à Krasnodar. Il leur restera un match sur la scène continentale pour retrouver un semblant de sourire puisque la cinquième et avant-dernière journée disputée ce dimanche face au HC Dunarea Braila s’est soldée par une défaite (31-25). Sur leur terrain, les joueuses de Christophe Cassan n’ont pas existé.. Offensivement, avec deux réalisations marquées en l’espace de dix minutes, et surtout défensivement, en encaissant quatre buts de suite, portant l'écart à +5 en faveur des visiteuses à la fin du premier quart d'heure.La formation roumaine a même accentué son avance dans le second acte en montant à trois reprises à +8. Dans les rangs de Fleury, Oriane Ondono s’est distinguée pour avoir marqué à six reprises quand Alexandra Lacrabère compte une unité de moins.Elles se déplaceront samedi prochain en Hongrie pour terminer leur campagne face au Siofok KC. Un choc des extrêmes face au leader qui l’a emporté largement à l’aller (35-24) sur le terrain des Panthères.Kuban Krasnodar -: 25-31Fleury -: 25-31Kuban Krasnodar 6Dunarea Braila 5