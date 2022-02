Ligue Européenne (F/J5) : Chambray éliminé après une nouvelle défaite

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE / GROUPE D

5eme journée - Dimanche 13 février 2022

Classement du Groupe D

Chambray ne verra pas les quarts de finale de la Ligue Européenne.Lors de la 5eme journée de cette Coupe d'Europe, si Alexandra Lacabrère et Paula Valdivia Monserrat ont tout donné (sept buts chacune), les locales n'ont pas tremblé, elles qui menait déjà à la pause (18-14). A noter, que c'est Csenge Kuczora (huit réalisations) qui a fini meilleure marqueuse de cette rencontre. Entre cette quatrième défaite en cinq rencontres de Ligue Européenne et le match nul entre Ramnicu Valcea et Viborg (30-30),Ce sont donc les Danoises et les Roumaines qui verront le prochain tour. Désormais, il va falloir se rencontrer sur le championnat de France pour les joueuses de Jérôme Delarue, actuellement 7eme en Ligue Butagaz Energie.Ramnicu Valcea - Viborg : 30-30: 35-29Vaci 2