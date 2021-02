Ligue Européenne (F/J4) : Troisième victoire consécutive pour Nantes

Toujours aussi solides défensivement, les Roses n'ont pas tremblé en seconde mi-temps et décrochent ainsi un nouveau succès en @ehfel_official ! 🎉🎉

Merci à LEPAR Immobilier, partenaire digital de ce match ! pic.twitter.com/0BfLNQztAO



— Nantes Atlantique Handball (@NAHB_officiel) February 7, 2021

Nantes a mis du temps

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE / GROUPE B

4eme journée - Dimanche 7 février 2021

Classement du Groupe B

Vainqueur de ses deux derniers matchs de Ligue Européenne, Nantes devait confirmer ce dimanche après-midi contre Lublin. D’une part pour prendre trois points d’avance sur l’équipe polonaise au classement, mais surtout pour récupérer la première place d'un groupe prise plus tôt dans la journée par Kastamonu. Le début de match n’a pas été à l’avantage des Nantaises. Menées d’entrée de deux buts, elles n’ont jamais pu faire la différence en première période contrairement au match aller lors duquel elles avaient rapidement pris un avantage de six unités. A la mi-temps, les joueuses de Guillaume Saurina étaient menées d’un but (12-11) mais sont revenues sur le parquet avec un bien meilleur visage.Une série de quatre buts de suite leur a permis de creuser l’écart au score. Celui-ci ne s’est jamais réduit et Nantes, emmené par une Adriana Placzek avec presque 37% d’arrêts dans son but, a fini par l’emporter (25-21) au terme d’un match défensif. La demi-centre danoise Lotte Grigel a terminé meilleure marqueuse du match avec sept réalisations tandis que Bruna de Paula et Camille Ayglon-Saurina ont chacune marqué cinq buts. Deux semaines après son succès à l’aller (31-26), Nantes a encore répondu présent et prend une unité d’avance sur les Turques de Kastamonu en tête de son groupe. Les Roses recevront le dernier du classement, Togliatti, dimanche prochain pour le compte de la cinquième journée de la Ligue Européenne. En cas de victoire, elles valideront leur billet pour les quarts de finale.Togliatti -: 27-29- Lublin : 25-21Kastamonu 5Lublin 3Togliatti 2