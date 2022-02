Ligue Européenne (F/J4) : Nantes ramène une défaite de Baia Mare

Le score sera resté serré jusqu'au bout mais les Neptunes de Nantes s'inclinent face à @csminaur Baia Mare ! pic.twitter.com/zRtCUzbtNF

Nantes n’a pas su inverser la tendance

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE B

4eme journée - Dimanche 6 février 2022

Classement du Groupe B

La défense du titre se complique pour Nantes. En déplacement sur le parquet de Baia Mare ce dimanche dans le cadre de la 4eme journée du Groupe B, les Neptunes ont concédé une deuxième défaite. Malgré un bon départ avec des buts de Mari Finstad (3 buts sur 6 tirs) et Orlane Ahanda (3 buts sur 7 tirs), les Nantaises ont perdu pied et concédé un 4-0 qui a relancé Baia Mare. Progressivement, les coéquipières de Cristina Laslo (8 buts sur 11 tirs) ont creusé l’écart pour mener de trois longueurs à un peu plus de cinq minutes de la pause. Toutefois, deux tirs manqués de la part des Roumaines ont offert l’occasion aux Neptunes d’égaliser par Gordana Mitrovic (1 but sur 1 tir), qui a conclu un 3-0 pour le club de Loire-Atlantique. Les Neptunes ont finalement retrouvé leur vestiaire avec un retard d'un but.Après un échec de Nathalie Hagman (3 buts sur 6 tirs) sur la première offensive en deuxième période, Baia Mare a pris deux buts d’avance mais cet avantage n’a pas tenu plus de quatre minutes. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup tout au long de la deuxième période mais c’est la formation roumaine qui a fait la course en tête l’essentiel du temps. La décision s’est faite à l’entame des dix dernières minutes quand Cristina Laslo et Jelena Lavko (7 buts sur 12 tirs) ont inscrit trois buts consécutifs pour donner la main à Baia Mare, qui s’impose de deux longueurs (28-26). Une victoire qui permet au club roumain de revenir à hauteur des Neptunes avec deux matchs encore à disputer dans la phase de groupes de la Ligue Européenne, dont un déplacement sur le parquet de Bietigheim, toujours invaincu, lors de l’avant-dernière journée.- Nantes : 28-26Zaglebie Lubin - BietigheimBaia Mare 4Zaglebie Lubin 0