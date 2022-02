Ligue Européenne (F/J4) : Chambray à nouveau battu, deuxième victoire pour Besançon

Besançon n’a pas tremblé face au Lokomotiva Zagreb. Après avoir remporté le match aller à domicile, les Bisontines sont allées s’imposer en Croatie ce samedi. Une rencontre que les joueuses de Sébastien Mizoule ont bien démarré, menant de cinq buts au bout de huit minutes grâce notamment à Sabrina Zazai (7 buts sur 7 tirs). L’écart a ensuite longtemps oscillé entre cinq et six buts mais les Croates ont serré la vis en défense et retrouvé de l’efficacité en attaque pour revenir à deux longueurs à la pause. Ces dernières ont même égalisé par l’intermédiaire de Tena Petika (8 buts sur 11 tirs) en tout début de deuxième période. Besançon a même perdu Louise Cusset pour une troisième exclusion temporaire. Malgré cela, l’ESBF s’est remis dans le sens de la marche pour creuser à nouveau l’écart sous l’impulsion de Lucie Granier (6 buts sur 8 tirs). Besançon s’impose au final de cinq buts (26-31) et reste en lice pour une place en quarts de finale.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE / GROUPE A

4eme journée

Samedi 5 février 2022

Lokomativa Zagreb - Besançon : 26-31



Dimanche 6 février 2022

14h00 : Sola - Mosonmagyarovar



Classement du Groupe A

1- Sola 6 points

2- Mosonmagyarovar 4

3- Besançon 4

4- Lokomativa Zagreb 0

Chambray a craqué à Valcea

Pour Chambray, les quarts de finale s’éloignent toujours plus. En déplacement sur le parquet du Ramnicu Valcea, le club de Touraine a concédé une troisième défaite en quatre journées. Pourtant, les joueuses de Jérôme Delarue ont fait jeu égal avec les Roumaines pendant toute la première période. Mais, après avoir mené au score grâce à Ida Lagerbon (4 buts sur 6 tirs) puis Jovana Stoiljkovic (5 buts sur 13 tirs), Chambray a retrouvé son vestiaire avec un score de parité. Un 3-0 dès le début du deuxième acte a permis au Ramnicu Valcea de prendre le pouvoir et de creuser sans cesse l’écart. A l’entame du dernier quart d’heure, Iryna Glibko (8 buts sur 9 tirs), Asma Elghaoui (8 buts sur 9 tirs) et Zeljka Nikolic (5 buts sur 5 tirs) ont marqué quatre buts de suite pour donner sept longueurs d’avance au club roumain. A l’orgueil, Chambray a su inscrire cinq buts consécutif pour revenir à trois unités mais l’effort est venu trop tardivement. En effet, l’écart a alors oscillé entre trois et quatre buts pour une victoire de cinq longueurs (32-27) du Ramnicu Valcea, qui reste invaincu et copte quatre points d’avance sur Chambray avec un match en moins.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE / GROUPE D

4eme journée - Samedi 5 février 2022

Ramnicu Valcea - Chambray : 32-27

Viborg - Vaci : 39-20



Classement du Groupe D

1- Viborg 6 points

2- Ramnicu Valcea 6

3- Chambray 2

4- Vaci 0