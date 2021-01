Ligue Européenne (F/J2) : Lourde défaite à domicile pour Fleury

Fleury n’y arrive pas en Ligue Européenne ! Une semaine après leur défaite sur le parquet du Dunarea Braila, les joueuses de Christophe Cassan ont subi une très lourde défaite à domicile face à Siofok, vainqueur de la Coupe EHF en 2019 et habitué aux joutes européennes au plus haut niveau. Grâce à l’ouverture du score signée Alexandra Lacrabère (14 buts sur 19 tirs), Fleury a démarré fort mais, surtout, n’a plus été en mesure de mener au score pendant tout le reste de la rencontre. Siofok, emmené par Simone Böhme (7 buts sur 7 tirs) et Tamara Horacek (5 buts sur 7 tirs) a creusé l’écart avec notamment un 5-0 autour du quart d’heure de jeu pour mener de dix longueurs à la mi-temps. Comptant douze buts de retard en début de deuxième acte, les coéquipières d’Isabel Guialo (5 buts sur 16 tirs) ont réagi avec un 4-0... immédiatement suivi par un 5-0 réalisé par les Hongroises pour conforter leur ascendant dans une rencontre à sens unique. Les joueuses du Loiret ont eu beau tout donner dans le dernier quart d’heure, la marche était définitivement trop haute avec Siofok qui s’impose de onze longueurs (24-35) et prend la tête du Groupe D à égalité avec le Dunarea Braila, tenu en échec par le Kuban Krasnodar ce dimanche. Pour Fleury, dernier sans le moindre point au compteur, la route des quarts de finale de la Ligue Européenne s’annonce déjà très compliquée.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE D

2eme journée - Dimanche 17 janvier 2021

Kuban Krasnodar - Dunarea Braila : 25-25

Fleury - Siofok : 24-35



Classement du Groupe D

1- Siofok 3 points

2- Dunarea Braila 3

3- Kuban Krasnodar 2

4- Fleury 0