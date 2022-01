Ligue Européenne (F/J2) : Courte mais précieuse victoire pour Nantes

Nantes ne s’est pas laissé douter. Dominées le week-end dernier par Bietigheim, les Neptunes ont pleinement lancé la défense de leur titre à l’occasion de leur déplacement en Pologne pour y affronter le Zaglebie Lubin. Une rencontre que les Nantaises ont démarré tambour battant. Alors qu’Adriana Placzek (13 arrêts à 34% d’efficacité) a bloqué toutes les tentatives de ses adversaires pendant un peu plus de sept minutes, Carin Strömberg (5 buts sur 7 tirs), Naemi Ardouin (3 buts sur 7 tirs) et Manon Loquay (2 buts sur 2 tirs) ont permis à Nantes de creuser d’entrée un écart significatif. Toutefois, alors qu’elle menaient de six buts à l’entame des dix dernières minutes, les joueuses de Guillaume Saurina ont connu plus de difficultés en attaque face à Monika Maliczkiewicz (13 arrêts à 32% d’efficacité), avec une défense bien moins souveraine. N’inscrivant que deux buts durant ces dix minutes, les Neptunes ont vu Karolina Kochaniak-Sala (6 buts sur 9 tirs) et ses coéquipières réduire l’écart à seulement une longueur au moment de retrouver les vestiaires.

Nantes s’impose à l’arraché

A l’entame de la deuxième période, Nantes a su conserver l’avantage mais l’écart a oscillé entre un et deux buts pendant un peu plus de huit minutes. C’est alors que Jovana Milojevic (1 but sur 1 tir) a remis les deux formations à égalité avec un peu moins de 20 minutes à jouer. A l’entame des dix dernières minutes, le Zaglebie Lubin a su inscrire trois buts consécutifs par Patricia Machado Matielli (3 buts sur 3 tirs), Aneta Labuda (5 buts sur 5 tirs) et Kinga Grzyb (1 but sur 3 tirs) pour prendre l’avantage pour la toute première fois du match. Dos au mur, les Neptunes ont serré le jeu en défense et n’ont pas concédé de but dans les trois dernières minutes avant de voir Mai Kragballe Nielsen (6 buts sur 8 tirs) arracher la victoire à la toute dernière seconde. Avec cette courte victoire (26-27), Nantes revient à hauteur de Baia Mare à la deuxième place du Groupe B, à deux points de Bietigheim, leader invaincu.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE B

2eme journée

Samedi 15 janvier 2022

Bietigheim - Baia Mare : 39-20



Dimanche 16 janvier 2022

Zaglebie Lubin - Nantes : 26-27



Classement du Groupe B

1- Bietigheim 4 points

2- Nantes 2

3- Baia Mare 2

4- Zaglebie Lubin 0