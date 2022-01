Ligue Européenne (F/J1) : Premier succès pour Chambray

Chambray a vacillé en deuxième période

HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE D

1ere journée

Classement du Groupe D

Chambray a enfin renoué avec la victoire en Ligue Européenne ! Battu sur son parquet par Viborg puis le Ramnicu Valcea lors de ses deux premières sorties, le club de Touraine a mis à profit la réception de Vaci, qui était dans la même situation comptable, pour sortir la tête de l’eau. Mais tout n’a pas été parfait durant ls 60 minutes de jeu. Si les Hongroises ont fait de la résistance durant les dix premières minutes, la défense de Chambray a haussé son niveau et rendu muette l’attaque adverse pendant près de huit minutes. Dans le même temps, Ida Lagerbon (7 buts sur 8 tirs), Jannela Blonbou (2 buts sur 4 tirs) et leurs coéquipières n’ont pas attendu et ont signé un 6-0 pour s’envoler au tableau d’affichage. L’écart a alors oscillé entre cinq et sept buts jusqu’à la pause, après avoir atteint un maximum de huit unités.Mais si Chambray a marché sur son adversaire durant les 30 premières minutes, ça n’a pas été la même chose dans le deuxième acte. En effet, malgré le carton rouge rapidement reçu par Konszuela Hamori (0 buts sur 1 tir), Vaci a retrouvé de l’allant. Grâce notamment à Nikolett Dioszegi (2 buts sur 4 tirs), le club hongrois a démarré la deuxième période par un 4-1 pour revenir à quatre longueurs mais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. A 19 minutes du terme de la rencontre, Greta Kacsor (6 buts sur 9 tirs) a ramené son équipe à deux longueurs. C’est à ce moment que Chambray est sorti de sa torpeur, signant un 4-0 sous l’impulsion de Sophia Fehri (4 buts sur 7 tirs). Les joueuses de Touraine ont su maintenir Vaci à plus de cinq longueurs mais ont connu une fin de match brouillonne, voyant Vaci revenir pour échouer à deux buts (29-27). L’essentiel est ailleurs pour Chambray, qui va désormais se déplacer à trois reprises pour espérer continuer l’aventure en Ligue Européenne.- Vaci : 29-27Viborg - Ramnicu ValceaViborg 4Chambray 2Vaci 0