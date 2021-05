Ligue Européenne (F/Demi-finales) : Tombeur de Baia Mare, Nantes jouera la finale

Nantes est à 60 minutes de la gloire européenne. En déplacement à Baia Mare pour le Final Four de la Ligue Européenne féminine de handball, les joueuses de Guillaume Saurina ont mis en échec les hôtes de la compétition pour valider leur billet pour la finale, disputée ce dimanche. Une rencontre que les Nantaises ont bien abordé, menant de trois buts après moins de cinq minutes, grâce notamment à Bruna de Paula (8 buts sur 10 tirs). Les Roumaines ont alors tenu la dragée haute à leurs adversaires, maintenant l’écart à trois buts pendant un peu moins de dix minutes mais les coéquipières de Nathalie Hagman (11 buts sur 11 tirs) ont alors serré le jeu pour prendre six longueurs d’avance à un peu plus de cinq minutes de la mi-temps. C’est alors que Baia Mare a commencé à réagir, inscrivant deux buts coup sur coup par Angelia Cioca (5 buts sur 5 tirs) avant de voir Déborah Kpodar (7 buts sur 10 tirs) échouer à sept mètres avant voir Sonia Mariana Seraficenau (3 buts sur 4 tirs) ramener son équipe à trois longueurs.

Nantes s’est fait peur

Bruna de Paula puis Nathalie Hagman ont alors tapé du poing sur la table pour redonner à Nantes six buts d’avance à la pause. Un écart qui a même atteint sept longueurs d’entrée de deuxième acte. C’st alors que les joueuses de Guillaume Saurina ont baissé de pied, échouant face à Filippa Idéhn (5 arrêts à 17% d’efficacité). Pendant quasiment un quart d’heure, les Nantaises n’ont su marquer que trois buts, permettant à Baia Mare de refaire surface dans cette demi-finale. En effet, dans cet intervalle, les coéquipières de Larissa Munhoz (7 buts sur 8 tirs) ont totalement fait leur retard, égalisant à douze minutes du terme de la rencontre. C’est alors que les Nantaises ont retrouvé leurs esprits et marqué quatre buts consécutifs en l’espace de deux minutes et demie. Un matelas qui n’a pas été de trop dans une fin de match très tendue. En effet, dans les 98 dernières secondes, Baia Mare a su inscrire trois buts pour revenir à deux longueurs. Un effort avec l’énergie du désespoir qui n’a pas été suffisant pour inverser la tendance. Nantes s’impose de deux buts et valide son billet pour la finale face à Siofok ou Herning-Ikast.



HANDBALL - LIGUE EUROPEENNE (F) / FINAL FOUR

Demi-finales - Samedi 8 mai 2021

Nantes - Baia Mare 36-34

18h00 : Siofok - Herning-Ikast



Petite finale - Dimanche 9 mai 2021

14h45 : Baia Mare - Siofok ou Herning-Ikast



Finale - Dimanche 9 mai 2021

18h00 : Nantes - Siofok ou Herning-Ikast