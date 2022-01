Ligue européenne (F) : Première victoire pour Besançon, Chambray encore battu

Une deuxième victoire pour un club français en phase de poules de la Ligue européenne ! Alors que seul Nantes était parvenu à s'imposer jusque-là, Besançon a décroché son premier succès dans le cadre du groupe A, au détriment du Lokomotiv Zagreb. Les Bisontines se sont imposées 28-27 et passent ainsi devant leurs adversaires du soir. Elles ont mené du début à la fin de cette rencontre (16-11, mt) mais se sont fait peur sur la fin. En effet, alors qu'elles avaient compté jusqu'à six buts d'avance en première mi-temps (12-6, 20eme), et jusqu'à neuf en début de deuxième période (37eme), les joueuses de Besançon ont vu les Croates revenir petit à petit. A la 56eme, elles ne menaient plus que 26-23 à la 56eme et 28-25 à la 58eme. Andrea Simara puis Josipa Mamic ont ensuite porté le score à 28-27 et il ne restait plus que 24 secondes à jouer, mais les Bisontines sont parvenues à conserver le résultat. Elles pourront remercier Alizée Frecon et Aleksandra Rosiak, auteures de 7 buts chacune, et les voilà troisièmes du groupe à trois matchs de la fin (les deux premiers verront les quarts).



Les marqueuses bisontines : Frecon (7), Rosiak (7), Tshimanga (3), Robert (3), Zazai (3), Faure (2), Dembele (2), Jensen (1)

Valcea renverse Chambray

Chambray, de son côté, s'est incliné pour la deuxième fois en deux matchs dans le groupe D. Les joueuses du CTH ont perdu 25-26 à domicile contre les Roumaines de Valcea, leaders et invaincues. A la mi-temps, c'est pourtant Chambray qui menait 14-12, après une première période très serrée où aucune des deux équipes n'a compté plus de deux buts d'avance. Chambray a très bien commencé la deuxième mi-temps et menait 18-14 à la 37eme, mais les Roumaines ont égalisé à la 44eme (19-19) et n'ont ensuite plus été menées. Valcea a pris deux buts d'avance (24-26, 58eme), puis Chambray a marqué à 40 secondes de la fin par Nina Brkljacic (25-26), mais les Tourangelles n'ont pas réussi à égaliser. Elles sont avant-dernières de leur groupe avant de recevoir la lanterne rouge Vaci la semaine prochaine.



Les marqueuses de Chambray : Stoiljkovic (5), Brkljacic (4), Danielsson (3), Blonbou (3), Valdivia (2), Lacrabère (2), Lagerbon (1), Bouchard (1), Fehri (1), Bossavy (1), Pina (1), Touré (1)