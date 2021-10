Ligue européenne (F) : Paris 92 accroché en Espagne

Paris 92 invaincu cette saison



⏱ C’est la fin du match face à @BalonmaBeraBera

Les lionnes rentrent à la maison avec un match nul 27 à 27 après un match serré !



Rendez-vous dimanche prochain à 16h pour le match retour qui sera décisif 💪#terredelionnes #victory pic.twitter.com/r0ga1a8CAG



— Paris 92 🦁 (@Paris92_Off) October 17, 2021

Les buteuses du Paris 92 :

Paris 92 s'en contentera. Ce dimanche, en tout début d'après-midi,, à l'occasion du match aller du premier tour de qualifications dans la Ligue européenne féminine de handball, pour leur toute première confrontation, en compétition officielle. Les Lionnes ont dû faire avec un match particulièrement serré, comme le score final l'indique donc. Pour preuve, à la pause, le club français était alors très légèrement devant (14-13), sous la houlette notamment de sa meilleure buteuse du jour, à savoir Gnonsiane Niombla et ses 4 réalisations.Quant au second acte, il est donc allé dans l'escarcelle des locales, sur ce même score, d'où le match nul final. Avec ce nul, son deuxième consécutif, toutes compétitions confondues, l'équipe de Bera Bera, leader du classement de son championnat national et invaincue depuis le 4 septembre dernier, enchaîne avec une sixième rencontre sans défaite.de championnat de France, soit quatre succès en autant de rencontre déjà disputées. Désormais sur le point de rentrer chez elles, les joueuses de Paris 92 vont rapidement en découdre pour le match retour. Une rencontre qui aura lieu dimanche prochain, dans l'après-midi et plus précisément à 16h00.Gnonsiane Niombla (4 buts), Laura Flippes (2 buts), Déborah Lassource (2 buts), Nadia Offendal (2 buts), Aminata Cissokho (1 but), Mabana-Ma Fofana (1 but), Marie Hélène Sajka (1 but), Namizata Fofata (1 but) et Joana Resende (1 but).