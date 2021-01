Ligue Européenne (F) : Nantes prend la tête

Deux victoires en trois matchs pour Nantes ! Les Nantaises, troisièmes de Ligue Butagaz Energie, font bonne figure dans cette nouvelle compétition, et sont allées s'imposer chez l'équipe qui était en tête de la poule B jusque-là, Lublin. Portées notamment par 60% d'efficacité au tir (49% pour leurs adversaires), elles ont commencé à faire la différence après le premier quart d'heure, grâce à un 3-0 qui leur a permis de mener 8-4. L'écart a oscillé entre trois et six buts jusqu'à la mi-temps, que les Nantaises ont atteinte sur le score de 15-12.

Lublin est passé devant

Les Polonaises ont très bien débuté la deuxième période, en égalisant à 15-15 à la 32eme minute, puis en passant devant (20-19, 42eme). Le score a été serré jusqu'à 23-23 (49eme), où les Nantaises ont de nouveau appuyé sur l'accélérateur, avec un 3-0. Et comme en première mi-temps, la période s'est terminée avec un avantage pour Nantes allant de trois à cinq buts, et un score final de 31-26. Bruna Almeida de Paula termine meilleure marqueuse du club français, avec 8 buts, pendant que Lotte Grigel et Orlane Ahanda en inscrivaient 6. Grâce à cette victoire, Nantes prend la tête du groupe, avec 4 points, avant de recevoir Lublin le 7 février. Rappelons que les deux premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale.



Les marqueuses nantaises : Almeida De Paula (8), Grigel (6), Ahanda (6), Mitrovic (4), Sylla (3), Hagman (2), Ayglon Saurina (1), Bellec (1)



LIGUE EUROPEENNE / 3EME JOURNEE

Samedi 23 janvier 2021

Lublin - Nantes : 26-31



Dimanche 24 janvier 2021

Kastamonu - Togliatti



Classement

1- Nantes, 4 points

2- Lublin, 3

3- Togliatti, 2

4- Kastamonu, 1