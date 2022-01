Ligue européenne (F) : Nantes engrange

Deux victoires en trois matchs pour les Neptunes de Nantes en Ligue européenne de handball ! Les Nantaises ont dominé Baia Mare sur le score de 34-29 ce dimanche lors de la troisième journée et se retrouvent troisièmes du groupe B à mi-phase de poules alors que les deux premiers verront les quarts de finale. Actuelles sixièmes de Ligue Butagaz Energie, les Neptunes ont mené les premières minutes de la rencontre (3-2, 6eme), mais les Roumaines ont ensuite pris les commandes (4-6, 13eme ; 11-13, 28eme) et c'est finalement sur un score de parité que les deux équipes ont rejoint les vestiaires (14-14) après deux buts nantaises signées Nielsen et Hagman dans les 25 dernières secondes.

Un 3-0 rédhibitoire

Le début de la deuxième mi-temps a été serré, les deux équipes se rendant coup pour coup jusqu'à 17-17 (34eme). Mais les Nantaises ont ensuite accéléré et ont signé un 3-0 qui leur a permis de creuser un petit écart (20-17, 36eme) et les Roumaines n'ont plus réussi à égaliser. Au contraire, Nantes a creusé l'écart petit à petit, pour compter entre quatre et six buts d'avance pendant les dix dernières minutes de la rencontre. Elles s'imposent finalement de cinq buts, dans le sillage d'une excellente Nathalie Hagman, qui a rentré 11 de ses 14 tirs. Carin Strömberg et Naemi Ardouin en ont quant à elles marqué 5, alors qu'Adriana Placzek a signé 13 arrêts, à 39,39% de réussite. Grâce à cette belle victoire, les Neptunes reviennent à deux points de leaders invaincues, Bietigheim, avant de se rendre à Baia Mare dans deux semaines pour le compte de la 4eme journée.



Les marqueuses nantaises : Hagman (11), Strömberg (5), Ardouin (5), Kpodar (3), Mitrovic (3), Nielsen (2), Ahanda (2), Loquay (1), Finstad Bergum (1)