Ligue des Champions (F/Tour Principal) : Un match nul qui a tout d'une victoire pour Metz

A voir leur joie sur le dernier but marqué par Orlane Kanor (5 buts sur 10 tirs), on aurait pu dire que Metz a pris le meilleur sur Esbjerg. Mais, au terme des 60 minutes dans cette affiche du Groupe I du Tour Principal de la Ligue des Champions, c’est un match nul que les joueuses de Manu Mayonnade ont concédé. Il faut dire que, sur leur parquet des Arènes, les Messines ont trop rarement eu voix au chapitre. Pendant l’essentiel de la rencontre, les coéquipières de Laura Flippes (5 buts sur 7 tirs) ont fait la course derrière au score face à des Danoises qui ont pu s’appuyer sur Rikke Vestergaard Poulsen (10 arrêts sur 42 tirs subis) en début de match et sur l’efficacité offensive d’Estavana Polman (9 buts sur 16 tirs) pour maintenir Metz la tête dans l’eau. Mais, après avoir rapidement compté quatre buts d’avance, les joueuses d’Esbjerg n’ont jamais eu l’opportunité de « tuer le match », laissant les Mosellanes à deux buts maximum. Après être revenues à hauteur grâce à Jurswailly Luciano (2 buts sur 3 tirs) à un peu plus d’une minute du buzzer, Sonja Frey (8 buts sur 11 tirs) a cru avoir donné la victoire à son équipe à 21 secondes de la fin du match. Mais, après un temps mort pris par manu Mayonnade, les Messines ont mis leur jeu en place et, à la toute dernière seconde, Orlane Kanor a su tromper la gardienne d’Esbjerg pour offrir le point du match nul à son équipe (31-31). Un résultat qui permet à Metz de conserver la tête du Groupe I malgré un deuxième match sans victoire, à égalité avec Rostov et Esbjerg.