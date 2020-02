Ligue des Champions (F/Tour Principal) : Fin de série pour Metz

Metz a quitté le cercle très fermé des équipes invaincues depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Les joueuses de Manu Mayonnade ont, en effet, concédé leur premier revers sur le plan européen à l’occasion d’un déplacement sur le parquet du CSM Bucarest. Pourtant, le coéquipières de Marie-Hélène Sajka (7 buts sur 9 tirs) ont pris le meilleur départ et ont fait la course en tête pendant les dix premières minutes. C’est alors que Cristina Neagu a démarré son entreprise de démolition de la défense messine. Avec 14 buts sur 19 tentatives, la quadruple meilleure joueuse du monde a fait parler la poudre. Les joueuses de Metz ont résisté et ont su atteindre la mi-temps avec un retard de deux buts seulement. Mais deux tirs manqués d’entrée de deuxième période ont permis au CSM Bucarest de prendre très rapidement cinq buts d’avance. Un écart que les Messines n’ont pas su tout de suite rétrécir et éviter cette défaite (32-27). Malgré ce revers, les Messines conservent la tête dans ce Groupe I du Tour Principal de la Ligue des Champions.