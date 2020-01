Ligue des Champions (F/Tour Principal) : Face aux triples tenantes du titre, Brest a laissé s'échapper l'exploit

Brest n’est vraiment pas passé loin d’un exploit. En déplacement sur le parquet de Györ, triple tenant du titre, pour débuter le Tour Principal de la Ligue des Champions, les joueuses de Laurent Bezeau ont fait mieux que tenir tête aux coéquipières d’Amandine Leynaud (2 arrêts sur 16 tirs). Les Bretonnes ont pris d’entrée le match à leur compte pour mener de trois buts après sept minutes de jeu puis de six unités avant même le quart d’heure de jeu. Mais, avant la fin de la première période, les coéquipières de Veronica Egebakken Kristiansen (5 buts sur 7 tirs) ont su réduire l’écart pour rejoindre les vestiaires avec seulement deux buts de retard.

Brest rattrapé in extremis

L’entame de deuxième période a vu les joueuses de Györ égaliser mais les Brestoises, emmenées par Ana Gros (6 buts sur 12 tirs) n’ont rien lâché et, à dix minutes du terme de la rencontre, Evgenija Minevskaya (3 buts sur 4) a donné trois longueurs d’avance à Brest. Une avance qui, en fin de compte ne ‘est pas avérée suffisante. En effet, dans les six dernières minutes, les Bretonnes ont été incapables de tromper Eva Kiss (3 arrêts sur 16 tirs) alors que Dorottya Faluvegi, Amanda Kurtovic puis Anne Mette Hansen ont permis à Györ d’égaliser à 61 secondes du buzzer. Ana Gros a eu une balle de match mais, elle aussi, elle a échoué face à la gardienne hongroise. Avec ce match nul (27-27), Brest reste invaincu et à hauteur de Györ en tête du Groupe II.