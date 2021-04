Ligue des Champions (F/Quarts de finale retour) : Tenu en échec à Metz, Brest valide son billet pour le Final Four

La passation de pouvoir est-elle en marche ? Alors que Brest domine la Ligue Butagaz Energie, le club breton sera le représentant français à l’occasion du Final Four de la Ligue des Champions féminine de handball. Une qualification acquise à l’issue d’un match retour rondement mené sur le parquet de Metz. Victorieuses de dix buts à domicile le week-end dernier lors du match aller, les Brestoises ont validé leur billet en terre mosellane. Avec dix buts à remonter pour arracher la qualification, les Messines ont tout donné d’entrée de jeu mais, après sept minutes, Marie-Hélène Sajka (0 buts sur 1 tir) a vu rouge. La future joueuse de Paris 92 a été expulsée pour avoir tiré un jet de sept mètres au visage de Sandra Toft (9 arrêts à 26% d’efficacité). A partir de là, Brest a pris le contrôle des opérations, menant de trois buts peu après le quart d’heure de jeu. Les coéquipières d’Ana Gros (4 buts sur 9 tirs) n’ont pas coupé leur effort d’ici la mi-temps, atteinte avec le même écart. Au retour sur le parquet des Arènes, les Brestoises ont été moins en réussite avec Hatadou Sako (10 arrêts à 40% d’efficacité) qui a mis en échec Ana Gros et Isabelle Gulldén (2 buts sur 4 tirs).

Metz a tout fait pour sauver l’honneur

Ce qui a profité à Camila Micijevic (7 buts sur 7 tirs), Metz revenant à un but à peine plus de deux minutes après la reprise. Profitant de sa défense solide, Brest a su conserver l’avantage au score mais trois tirs stoppés coup sur coup à treize minutes de la fin de la rencontre a totalement relancé Metz. Grâce à Tjasa Stanko (2 buts sur 5 tirs) puis deux réalisations coup sur coup de Manon Houette (4 buts sur 5 tirs), les Messines sont revenues à hauteur avec un peu moins de dix minutes à jouer, passant même en tête pour la première fois depuis la 6eme minute grâce à Juriswailly Luciano (2 buts sur 2 tirs). Mais, malgré deux buts d’avance à cinq minutes de la fin de la rencontre, Metz n’a pas pu sortir de la Ligue des Champions sur une victoire, Djurdjina Jaukovic (5 buts sur 8 tirs) et Pauletta Foppa (6 buts sur 7 tirs) venant profiter d’une attaque adverse inefficace. Au final, Metz et Brest se quittent dos à dos (26-26) mais la démonstration du match aller permet à Brest de prendre rendez-vous pour le Final Four de Budapest et confirmer sa place au sein du gotha européen un an après avoir été privé de phase finale sur la scène européenne.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Samedi 10 avril 2021

Metz - Brest : 26-26 >>> Brest qualifié (60-50)

18h00 : Györ - Buducnost Podgorica (match aller : 30-19)



Dimanche 11 avril 2021

14h00 : Rostov-Don - Vipers Kristiansand (match aller : 27-34)

16h00 : CSKA Moscou - CSM Bucarest (match aller : 27-32)