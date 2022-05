Ligue des Champions (F/Quarts de finale retour) : Etrillé par Györ, Brest quitte la compétition avant le Final Four

#EHFCL

Brest n’a finalement pas pesé bien lourd face à Györ. Si les Bretonnes ont pu faire illusion le week-end dernier à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions disputé devant leur public, le déplacement en Hongrie a tourné au cauchemar. Si Coralie Lassource (1 but sur 1 tir) et Helene Gigstad Fauske (1 but sur 4 tirs) ont pu faire illusion durant les premières minutes de la rencontre, Stine Oftedal (9 buts sur 11 tirs) et ses coéquipières n’ont pas tardé à mettre les pendules à l’heure. Un 5-1 avec Anne Mette Hansen (4 buts sur 5 tirs) à la manœuvre a permis au club hongrois de s’installer en tête au tableau d’affichage. Si Brest a su rester à trois ou quatre buts de Györ, les joueuses de Pablo Morel ont craqué dans les dernières minutes menant à la mi-temps. Un nouveau 5-1 en l’espace de cinq minutes a permis aux coéquipières d’Estelle Nze Minko (4 buts sur 6 tirs) de retrouver leur vestiaire avec, déjà, huit buts d’avance.Au retour sur le parquet de l’Audi Arena Györ, Pauletta Foppa (5 buts sur 8 tirs) et Monika Kobylinska (2 buts sur 7 tirs) ont tenté de relancer le BBH. Mais les gardiennes françaises de Györ, Amandine Leynaud (10 arrêts à 38% d’efficacité) et Laura Glauser (8 arrêts à 53% d’efficacité) se sont liguées pour piéger l’attaque brestoise. Le résultat a été un écart qui a atteint la barre des dix buts à 20 minutes du terme de la rencontre grâce à Viktoria Lukacs (2 buts sur 3 tirs). A partir de là, les Hongroises ont pu gérer à leur main la fin de la rencontre. En effet, Brest n’a jamais pu redescendre sous cette barre malgré les efforts de Kalidiatou Niakate (3 buts sur 6 tirs) et Tonje Loseth (5 buts sur 8 tirs). Grâce à une dernière réalisation signée Noemi Hafra (1 but sur 2 tirs), Györ s’impose de douze buts (35-23) et s’assure de participer au Final Four qui aura lieu à Budapest (56-44). Finaliste la saison passée, Brest s’arrête aux portes du dernier carré, dans lequel seul Metz représentera le championnat de France.- Brest : 35-23 >>> Györ qualifié (56-44)Vipers Kristiansand - Krim Mercator Ljubljana (match aller : 32-25)Esbjerg - CSM Bucarest (match aller : 26-25)Metz est déjà qualifié pour le Final Four à la suite de l’exclusion de Rostov-Don, son adversaire en quarts de finale.