Ligue des Champions (F/Quarts de finale aller) : Net succès pour Brest face à Metz

Brest a bien l’ascendant sur Metz cette saison. Après deux victoires à l’occasion des deux duels en Ligue Butagaz Energie, qui préfigurent déjà une finale entre les deux formations, c’est sur la scène européenne que le BBH a pris le meilleur sur les Mosellanes. Sur leur parquet de la Brest Arena, les joueuses de Laurent Bezeau ont quasiment réalisé un sans-faute pour mettre un pied à Budapest, qui accueillera le Final Four de la Ligue des Champions. Car si Manon Houette (2 buts sur 4 tirs) a su maintenir Metz à hauteur dans les quatre premières minutes, les Brestoises ont alors pris le contrôle des opérations. En l’espace de neuf minutes, Sandra Toft (9 arrêts à 45% d’efficacité) a été un véritable mur alors que l’attaque menée par Ana Gros (10 buts sur 11 tirs) a signé un 6-0 pour creuser le premier écart de ce quart de finale aller. Profitant de deux minutes d’absence des Bretonnes, les Messines ont pu recoller à trois buts à six minutes de la pause. Toutefois, le BBH a repris sa marche en avant pour atteindre la pause avec cinq buts d’avance.

Brest s’offre un bon matelas avant le match retour

A peine revenues sur le parquet, les Brestoises ont repris leur entreprise de démolition, profitant d’une entrée convaincante de Cléopâtre Darleux (9 arrêts à 41% d’efficacité) pour atteindre la barre des dix buts d’avance à un peu plus d’un quart d’heure de la fin de la rencontre. Un écart qui a même atteint douze longueurs avec huit minutes encore à jouer grâce à trois arrêts consécutifs de la gardienne internationale française suivis d’autant de buts, avec Coralie Lassource (2 buts sur 3 tirs) et Djurdjina Jaukovic (6 buts sur 10 tirs) à la manœuvre. Une rencontre que Pauletta Foppa (1 but sur 1 tir) et Méline Nocandy (1 but sur 4 tirs) n’ont pas pu terminer après trois exclusions pour deux minutes. Pour Metz, le seul objectif dans ces dernières minutes était de réduire l’écart pour ne pas hypothéquer définitivement leurs chances. Revenues à huit longueurs après un 4-0 mené, les coéquipières de Marie-Hélène Sajka (4 buts sur 9 tirs), c’est finalement avec un retard de dix buts (34-24) que les Messines aborderont le match retour. Pour Brest, ce net succès est un premier pas vers le premier Final Four européen du club breton.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / QUARTS DE FINALE ALLER

Samedi 3 avril 2021

CSM Bucarest - CSKA Moscou : 32-27

Buducnost Podgorica - Györ : 19-30



Dimanche 4 avril 2021

Brest - Metz : 34-24



Samedi 10 avril 2021

14h00 : Vipers Kristiansand - Rostov-Don (match disputé à Rostov-Don)