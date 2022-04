Ligue des Champions (F/Quarts de finale aller) : Brest n'a pas su venir à bout de Györ

Brest a manqué le coche

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / QUARTS DE FINALE ALLER

Samedi 30 avril 2022

Dimanche 1er mai 2022

Brest a touché du doigt une performance de très haut niveau. Alors que Metz est déjà assuré de participer au Final Four de la Ligue des Champions, le BBH ambitionne de rejoindre les Dragonnes mais le club breton doit en découdre avec Györ. Une équipe hongroise qui a un sentiment de revanche après son élimination face à Brest en demi-finales la saison passée et qui, depuis plusieurs saisons, lui pose bien des soucis. Coralie Lassource (2 buts sur 4 tirs) et Monika Kobyinska (4 buts sur 9 tirs) ont donné le ton de la rencontre en inscrivant les deux premières réalisations de ce quart de finale aller. Si Györ, grâce à Viktoria Lukacs (3 buts sur 5 tirs) est resté à flots, un 3-0 conclu par Pauletta Foppa (4 buts sur 6 tirs) a permis au BBH de creuser le premier écart significatif au quart d’heure de jeu. Une série qui a finalement été un 5-1 en l’espace de sept minutes et qui a offert le plus grand écart du match aux protégées de Pablo Morel. Toutefois, Laura Glauser (9 arrêts à 43% d’efficacité) a tenu bon dans sa cage et offert des munitions à ses coéquipières.A huit secondes de la pause, Eun Hee Ryu (4 buts sur 7 tirs) a permis à Györ de rejoindre les vestiaires avec seulement trois longueurs de retard. Au retour sur le parquet de la Brest Arena, les deux équipes se sont rendu coup pour coup et l’écart a longtemps oscillé entre un et trois longueurs, toujours en faveur d’une équipe de Brest volontaire mais qui a connu un trou d’air à l’orée des dix dernières minutes. Pauline Coatanea (1 but sur 2 tirs) et Kalidiatou Niakaté (3 buts sur 7 tirs) ont échoué face à Amandine Leynaud (9 arrêts à 53% d’efficacité). Anne Mette Hansen (2 buts sur 4 tirs), avec deux réalisations consécutives, a alors permis à Györ de passer devant au tableau d’affichage pour la toute première fois du match. Sandra Toft (15 arrêts à 42% d’efficacité) a alors mis en échec l’attaque hongroise. Toutefois, de l’autre côté du terrain, des maladresses n’ont pas permis à Brest de creuser l’écart. Une fin de match en forme ce chassé-croisé au terme duquel Estelle Nze Minko (3 buts su 6 tirs) permet à Györ de repartir de Bretagne avec un match nul longtemps inespéré (21-21). Le match retour en Hongrie le week-end prochain promet déjà d’être sous tension.Brest - Györ : 21-21Krim Mercator Ljubljana - Vipers KristiansandCSM Bucarest - EsbjergMetz, qui devait affronter Rostov-Don, est d’ores-et-déjà qualifié pour le Final Four en raison de l’exclusion des équipes russes et biélorusses de la compétition.