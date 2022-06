Ligue des Champions (F/Petite finale) : Metz domine Esbjerg et prend la troisième place

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 | 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟'𝗔𝗩𝗘𝗭 𝗙𝗔𝗜𝗧 ! 🤩👏

Les Dragonnes décrochent la 𝟯è𝗺𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 et donc la première médaille de bronze en Ligue des Champions ! 🥉

📸 : Cedosa380#TESMHB 2️⃣6️⃣-3️⃣2️⃣ #𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗼𝗻𝘀𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲🟡🔵 pic.twitter.com/3AmWMkXhcZ



Metz a résisté au retour d’Esbjerg

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / FINAL FOUR

Finale - Dimanche 5 juin 2022

Petite finale - Dimanche 5 juin 2022

Demi-finales - Samedi 4 juin 2022

Metz repart de Budapest sur une bonne note et une médaille. Contrairement à leur première participation au Final Four de la Ligue des Champions en 2019, les Dragonnes sont allées chercher une place sur le podium en venant à bout d’Esbjerg, qui n’a pas su se remobiliser après avoir fait douter Györ ce samedi lors des demi-finales. Si Sanna Solberg-Isaksen (3 buts sur 4 tirs) a ouvert le score pour Esbjerg, c’est le seul moment dans cette petite finale qui a vu le club danois mener au tableau d’affichage. En effet, profitant des erreurs offensives de leurs adversaires et des interventions d’Ivana Kapitanovic (6 arrêts à 20% d’efficacité), les joueuses de Manu Mayonnade ont imposé à Esbjerg un 7-1 en l’espace de onze minutes. Méline Nocandy (3 buts sur 4 tirs) et Grâce Zaadi (7 buts sur 10 tirs) ont fait des misères à la défense danoise. Les Messines ont géré au mieux les ardeurs offensives des coéquipières de Michala Møller (3 buts sur 4 tirs). Oscillant entre quatre et six buts, l’écart entre les deux formations s’est établi à six longueurs grâce à une dernière réalisation d’Astride N’Gouan (3 buts sur 3 tirs).Après cette première mi-temps compliquée, les joueuses d’Esbjerg sont revenues sur le parquet du MVM Dome de Budapest avec une toute autre idée en tête. Serrant le jeu en défense et grâce à Rikke Poulsen (6 arrêts à 24% d’efficacité), les Danoises ont quasiment rendu la pareille aux Messines. En effet, les neuf premières minutes du deuxième acte ont été à sens unique. Seule Orlane Kanor (4 buts sur 5 tirs) a été en mesure de marquer dans cet intervalle quand Henny Reistad (10 buts sur 12 tirs) a fait souffrir la défense des Dragonnes. Menées de sept buts, Esbjerg a fait fondre le matelas bâti par Metz à seulement deux unités avec un peu plus de 20 minutes à jouer. Les joueuses de Manu Mayonnade ont immédiatement répondu par Chloé Valentini (2 buts sur 2 tirs) et Louise Burgaard (1 but sur 3 tirs), qui ont mené un 3-0 permettant aux Messines de reprendre cinq longueurs d’avance. Si les Danoises ont tenu tête, ça n’a duré que quelques minutes. Un 4-0 à l’entame des dix dernières minutes a permis à Metz de se détacher irrémédiablement dans cette petite finale. Les Dragonnes s’imposent au final de six longueurs (26-32) et s’assurent de monter sur le podium.Les 4 et 5 juin 2022 à Budapest (HUN)Györ - Vipers KristiansandEsbjerg -: 26-32- Esbjerg : 32-27Metz -: 27-33