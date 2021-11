Ligue des Champions (F/J8) : Une dernière défaite en 2021 pour Brest

#Deloehfcl



Brest a fini par céder

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

8eme journée

Classement du Groupe A

Pour son dernier match avant la trêve internationale, Brest a commis une fausse note. Une semaine après son succès à domicile face au Buducnost Podgorica, le BBH n’est pas parvenu à réaliser la même performance à l’occasion de son déplacement au Montenegro. Si les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager durant les douze premières minutes, ce sont les joueuses de Pablo Morel qui ont créé le premier écart significatif. Grâce à deux réalisations de Pauletta Foppa (2 buts sur 3 tirs), une signée Helene Fauske (8 buts sur 12 tirs) ainsi qu’aux interventions de Sandra Toft (8 arrêts à 33% d’efficacité), le BBH a tout d’abord pris trois buts d’écart. Si le Buducnost Podgorica est un temps revenir à une longueur, il a ensuite encaissé un 5-1 en l’espace de cinq minutes qui a permis aux Brestoises de se donner de l’air… qu’une trentaine de secondes. Ivona Pavicevic (7 buts sur 7 tirs) et Nina Bulatovic (4 buts sur 5 tirs) se sont chargées de ramener le club monténégrin à deux longueurs. Monika Kobylinska (5 buts sur 7 tirs), sur la dernière action de la première période, a permis au BBH de retrouver son vestiaire avec une marge de trois unités.Cet ascendant, les Brestoises se sont évertuées à le conserver à l’entame du deuxième acte. Mais si Coralie Lassource (5 buts sur 7 tirs) a donné le ton, ce sont bien les joueuses du Buducnost Podgorica qui ont fait le jeu et se sont montrés précises face à Cléopâtre Darleux (2 arrêts à 12% d’efficacité). Un 6-2 entre la 33eme et la 39eme minute a permis au club monténégrin d’égaliser. A l’orgueil, le BBH a redressé la tête et Kalidiatou Niakate (3 buts sur 5 tirs) a permis à son équipe de reprendre trois buts d’avance à l’orée du dernier quart d’heure. Mais une attaque trop souvent défaillante et une défense en manque de solidité n’a pas permis aux championnes de France et vice-championnes d’Europe de tenir le cap. C’est à dix minutes de la fin que Matea Pletikosic (12 buts sur 15 tirs) a permis au Buducnost Podgorica de passer devant. Quatre tirs ratés et une perte de balle dans cinq dernières minutes brouillonnes de part et d’autre n’ont pas permis à Brest de répliquer. Le BBH s’incline de deux longueurs (30-28) pour sa quatrième défaite en huit matchs européens cette saison face à une équipe qui termine son année 2021 par son premier succès sur la scène européenne.- Podravka Vegeta : 34-23- Ferencvaros : 27-21- Brest : 30-28Esbjerg - Borussia DortmundEsbjerg 11CSM Bucarest 8Brest 8Borussia Dortmund 7Buducnost Podgorica 2Podravka Vegeta 2