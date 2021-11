Ligue des Champions (F/J8) : Avec une large victoire sur Sävehof, Metz termine bien l'année

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 I 35 - 21

Superbe prestation des #Dragonnes qui clôturent l'année 2021 sur une victoire 🤩

Metz a terminé en boulet de canon !

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

8eme journée

Classement du Groupe B

Si Brest a commis un faux-pas, Metz aborde la trêve internationale avec une nette victoire. Après avoir chuté à domicile face au CSKA Moscou en semaine, les joueuses de Manu Mayonnade ont fait mieux que se reprendre au moment de recevoir Sävehof aux Arènes. Après l’ouverture du score signée Tamara Haggerty (1 but sur 2 tirs), les Suédoises ont passé le plus clair de leur temps à courir derrière le score sans jamais parvenir à reprendre l’avantage. Il a toutefois fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Méline Nocandy (6 buts sur 7 tirs) donner plus de deux buts d’avance à Metz dans cette rencontre. Un temps revenues à une seule longueur, les Suédoises ont subi le jeu en toute fin de première période. Avec un 4-1 mené par Tamara Horacek (6 buts sur 8 tirs) et Bruna de Paula (4 buts sur 5 tirs), les Messines ont atteint la mi-temps avec une marge de quatre longueurs mais sans toutefois être totalement à l’abri.L’entame de deuxième période a été compliqué pour les joueuses de Metz avec Chloé Bouquet (2 buts sur 6 tirs), Sarah Bouktit (2 buts sur 3 tirs) et Méline Nocandy qui ont échoué face à Wilma Kroon (9 arrêts à 26% d’efficacité) en l’espace d’un peu plus de deux minutes. Heureusement, dans le même temps, les Mosellanes n’ont pas encaissé le moindre but, maintenant une avance de cinq longueurs. Malgré tous leurs efforts, les coéquipières de Thea Blomst (7 buts sur 9 tirs) n’ont jamais été en mesure de réduire l’écart. Longtemps stabilisée autour de six buts, la différence entre les deux formations s’est transformée en gouffre dans une fin de match absolument à sens unique. Pendant les dix dernières minutes, les joueuses de Sävehof n’ont pas été en mesure d’inscrire le moindre but alors que Metz s’en est donné à cœur joie. Terminant la rencontre sur un 8-0, les Messines s’imposent avec une marge de quatorze longueurs (35-21). Un résultat qui leur permet de conforter leur deuxième place du Groupe B à quatre points de Györ, toujours invaincu.- CSKA Moscou : 24-21- Odense : 31-27Kastamonu -: 22-38- Sävehof : 35-21Vipers Kristiansand 10CSKA Moscou 9Odense 8Krim Mercator Ljubljana 5Sävehof 4Kastamonu 0