Ligue des Champions (F/J7) : Metz n'a pas manqué son déplacement à Sävehof

Metz ne lâche absolument rien en Ligue des Champions. Après avoir redressé la barre à Kastamonu à la suite du revers concédé face à Györ, les joueuses de Manu Mayonnade ont profité de leur déplacement à Sävehof pour consolider leur deuxième place derrière les Hongroises. Si Jamina Roberts (11 buts sur 16 tirs) a permis aux Suédoises de tenir tête pendant les trois premières minutes, les Messines ont ensuite changé de braquet. Profitant des manqués offensifs de Sävehof, Astride N’Gouan (8 buts sur 9 tirs), Louis Burgaard (2 buts sur 5 tirs), Tamara Horacek (2 buts sur 5 tirs) et Camila Micijevic (4 buts sur 8 tirs) ont permis à Metz de signer un 4-0 pour creuser le premier écart significatif de cette rencontre. Revenues immédiatement à une longueur, les joueuses de Sävehof ont alors vu le club mosellan reprendre le large au score avec l’écart qui a oscillé entre deux et cinq buts pendant l’essentiel de la première période. Moins aboutie côté Metz, la fin de la première période a vu Frida Rosell (2 buts sur 4 tirs) puis Jamina Roberts ramener leur équipe à trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Metz s’est fait très peur

Un tête-à-tête qui s’est poursuivi à l’entame de la deuxième période avec Laura Jensen (3 buts sur 8 tirs) et Trine Mortensen (1 but sur 4 tirs) qui ont permis à Sävehof de rester à deux buts de Metz. C’est alors que les Dragonnes ont placé une nouvelle accélération avec un 5-0 en moins de quatre minutes, avec Chloé Bouquet (3 buts sur 4 tirs) et Debbie Bont (1 but sur 1 tir) à la manœuvre. Un avantage de sept longueurs à un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre qui a pu provoquer un moment de déconcentration chez les protégées de Manu Mayonnade. Sävehof a alors profité de l’occasion pour revenir à quatre buts. Les Messines ont serré le jeu pour conserver une distance de sécurité avec leurs adversaires supérieur à cinq longueurs. C’est alors que Metz a connu une véritable panne offensive. Pendant cinq minutes, Wilma Kroon Andersson (9 arrêts à 24% d’efficacité) n’est pas allée rechercher le ballon dans ses filets et Sävehof a fait passer un vent de panique chez les Mosellanes, Sävehof revenant à deux buts avec un peu plus d’une minute à jouer. Heureusement, l’hémorragie a pu être jugulée et Adriana Cardoso de Castro (2 buts sur 3 tirs) permet à Metz de s’imposer de trois buts (28-31) et de continuer sa marche en avant en Ligue des Champions.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

7eme journée

Samedi 13 novembre 2021

Györ - Kastamonu : 37-20



Dimanche 14 novembre 2021

CSKA Moscou - Krim Mercator Ljubljana : 21-21

Sävehof - Metz : 28-31

Odense - Vipers Kristiansand : 27-32



Classement du Groupe B

1- Györ 14 points

2- Metz 10

3- Vipers Kristiansand 8

4- Odense 8

5- CSKA Moscou 7

6- Sävehof 4

7- Krim Mercator Ljubljana 3

8- Kastamonu 0