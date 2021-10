Ligue des Champions (F/J6) : Victoire tout en tranquillité pour Metz à Kastamonu

Metz s’est facilement remis dans le sens de la marche. Battues par Györ le week-end dernier, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont pas commis d’erreur lors de leur déplacement à Kastamonu, l’équipe la plus faible de leur groupe et à la recherche d’une première victoire en Ligue des Champions. Un succès qui n’est pas venu ce dimanche dans une rencontre que les Messines auront largement dominé… malgré un départ assez poussif. En effet, si Astride N’Gouan (6 buts sur 7 tirs) avait allumé la mèche au bout de 29 secondes, Neslihan Çaliskan (4 buts sur 11 tirs) a permis à Kastamonu de passer devant l’espace d’un peu moins d’une minute. Ce qui est resté comme le seul moment durant lequel le club turc a mené au tableau d’affichage. Chloé Bouquet (4 buts sur 7 tirs) s’est rapidement chargée de remettre Metz à hauteur avant de voir ses coéquipières creuser l’écart. Malgré les efforts de Jovanka Radicevic (5 buts sur 9 tirs), Kastamonu a vu les Mosellanes s’échapper pour mener de quatre buts à la mi-temps.

Metz a changé de braquet après la pause

C’est au retour sur le parquet du Genclik Spor Bakanhgi Merkez Spor Salonu que Metz a réellement haussé le ton. En l’espace de neuf minutes, les coéquipières d’Ivana Kapitanovic (7 arrêts à 39% d’efficacité) n’ont encaissé que deux buts et ont fait parler leur puissance offensive. Méline Nocandy (5 buts sur 6 tirs) est, en effet, sortie de sa boîte pour multiplier les réalisations et permettre à Metz de mener de dix buts à 20 minutes du terme de la rencontre. Largement devant, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont toutefois pas ralenti l’allure avec un écart maximal de treize longueurs observé à l’entame des dix dernières minutes d’une rencontre désormais à sens unique. Seul un petit moment de déconcentration dans les 60 dernières secondes a permis à Kastamonu de ramener l’écart à dix buts (20-30). Avec ce quatrième succès en cinq matchs, soit un match en retard, Metz pointe à la deuxième place de son groupe.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

6eme journée

Samedi 30 octobre 2021

Györ - Sävehof : 41-19

Krim Mercator Ljublana - Vipers Kristiansand : 26-27



Dimanche 31 octobre 2021

CSKA Moscou - Odense : 21-28

Kastamonu - Metz : 20-30



Classement du Groupe B

1- Györ 12 points

2- Metz 8

3- Odense 8

4- Vipers Kristiansand 6

5- CSKA Moscou 6

6- Sävehof 4

7- Krim Mercator Ljubljana 2

8- Kastamonu 0