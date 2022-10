Ligue des Champions (F/J6) : Metz facile face au Lokomativa Zagreb

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 38 - 13

Metz n’a cessé de pousser

La réception du Lokomativa Zagreb est arrivée à point nommé pour Metz. Une semaine après le premier revers de la saison concédé à Esbjerg, les joueuses de Manu Mayonnade ont fait le plein de confiance face à l’équipe la plus faible de leur groupe. Les Croates ont vécu un véritable enfer pendant le premier quart d’heure de la rencontre. Après l’ouverture du score signée Kristina Dramac (1 but sur 2 tirs) au bout de 29 secondes, seul un jet de sept mètres d’Ana Malec (2 buts sur 7 tirs) leur a permis de prendre à défaut la défense des Dragonnes. Ces dernières, quant à elle, n’ont pas freiné leurs coups en attaque. Grâce notamment à Bruna de Paula (6 buts sur 7 tirs) et Kristina Jörgensen (6 buts sur 8 tirs), Metz a infligé un 13-1 en quinze minutes et déjà fait basculer le match en sa faveur. Les Croates ont alors essayé de serrer le jeu pour stopper l’hémorragie mais cela n’aura tenu que quatre petites minutes.A nouveau muettes pour la fin du premier acte, les joueuses du Lokomativa Zagreb ont encaissé un 5-0 pour atteindre la pause avec un retard de quatorze longueurs. Au retour sur le parquet des Arènes, les protégées de Manu Mayonnade n’ont absolument pas coupé leur effort, ni géré leur avantage au tableau d’affichage. Toujours aussi solides en défense, les Dragonnes n’ont concédé que trois buts en l’espace de 20 minutes. Chloé Valentini (7 buts sur 8 tirs) et Louise Burgaard (2 buts sur 3 tirs) se sont alors jointes à la fête pour atteindre 24 longueurs d’avance à l’orée des dix dernières minutes. Un petit trou d’air sans conséquence a permis aux joueuses de Zagreb de garder un temps la tête hors de l’eau mais sans que cela dure trop longtemps. Emma Tuccella (4 buts sur 5 tirs) et Valeria Maslova (5 buts sur 5 tirs) ont inscrit les trois derniers buts de Metz dans cette rencontre. Avec ce succès de 25 longueurs (38-13), les Messines prennent provisoirement la deuxième place du Groupe B à un point de Györ, tombeur du Buducnost Podgorica (32-19), avant le match du Rapid Bucarest ce dimanche face à Storhamar.