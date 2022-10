Ligue des Champions (F/J6) : Brest concède une nouvelle défaite face à Krim Mercator Ljubljana

#EHFCL

𝗗é𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗕𝗕𝗛 ! 😔



À la recherche d'une victoire avant la trêve internationale, le @BBH_Officiel s'est incliné sur le terrain de @RKKrim, 24-22.

Le score final vous est présenté par notre partenaire @velozen_ 🤝#MOTW #HandmadeHistory pic.twitter.com/sGFHu6JYgk



— BBH officiel (@BBH_Officiel) October 23, 2022

Brest pourra avoir des regrets

La sonnette d’alarme est tirée du côté de Brest. Après avoir chuté sur son parquet face à Odense le week-end dernier, le BBH s’est une nouvelle fois incliné contre un adversaire direct pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Krim Mercator Ljubljana. Une rencontre que les joueuses de Pablo Morel n’auraient pas pu moins bien démarrer. Inoffensives pendant les sept premières minutes, les Brestoises ont vu les Slovènes trouver des espaces grâce à Jovanka Radicevic (6 buts sur 13 tirs). Le résultat a été un 4-0 en sept minutes mais Constance Mauny (3 buts sur 5 tirs) a pu débloquer le compteur des vice-championnes de France. Le match s’est alors équilibré et Cléopâtre Darleux (16 arrêts à 41% d’efficacité) a mis toujours plus en échec les coéquipières d’Allison Pineau, utilisée essentiellement en défense. Réduisant progressivement l’écart, Brest a fini par égaliser au quart d’heure de jeu mais sans parvenir à prendre l’avantage au tableau d’affichage. La fin du premier acte a vu les deux formations se rendre coup pour coup. Toutefois, Daria Dmitrieva (3 buts sur 8 tirs) et Barbara Lazovic (4 buts sur 7 tirs) ont permis à Krim Mercator Ljubljana de virer en tête à la pause de deux longueurs.A la reprise, les défenses ont très vite pris le pas sur les attaques, avec notamment Cléopâtre Darleux qui a fait un festival dans la cage brestoises. Mais, de l’autre côté du terrain et malgré Jenny Carlson (6 buts sur 8 tirs), l’attaque du BBH est tombée sur une Barbara Arenhart (20 arrêts à 47% d’efficacité) également en grande forme et qui n’a pas permis aux Bretonnes de tirer parti de cette situation. Le match a tourné à l’entame des 20 dernières minutes, face à un adversaire multipliant les erreurs techniques, le club slovène a signé un 4-0 pour s’envoler de manière définitive au score, menant de cinq unités à l’entame du dernier quart d’heure puis de six à cinq minutes du terme de la rencontre. Dos au mur, les Brestoises ont lâché les chevaux en toute fin de match pour revenir à deux longueurs grâce à Djurdjina Jaukovic (2 buts sur 6 tirs) et Alicia Toublanc (2 buts sur 3 tirs) mais le mal était déjà fait. Brest concède en Slovénie une quatrième défaite en six journées et sort du Top 6 du Groupe A. Une réaction sera attendue le 4 décembre prochain, après la trêve internationale liée au prochain championnat d’Europe, sur le parquet de Bietigheim, qui a concédé ce dimanche à Odense sa première défaite de la saison sur la scène continentale.