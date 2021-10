Ligue des Champions (F/J6) : A la dernière seconde, Brest s'impose face au CSM Bucarest

😍 Dramatic finishes are almost guaranteed in the #deloehfcl, but Kalidiatou Niakate's winner for @BBH_Officiel 🆚 @csm_bucharest was a special moment! #showtimeforchampions pic.twitter.com/136QBAxy1Z

Brest a tout renversé en fin de match

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

6eme journée

Classement du Groupe A

Brest est enfin souverain loin de ses bases… mais le BBH a dû s’employer pour s’imposer sur le parquet du CSM Bucarest. Alors qu’Alexandra Dindiligan (2 buts sur 2 tirs) a mis le club roumain sur les bons rails d’entrée de jeu, les Brestoises ont résisté avant de craquer. En l’espace d’un peu moins de cinq minutes, les joueuses de Bucarest ont profité des errements offensifs des Bretonnes pour signer un 4-0 grâce notamment à Cristina Neagu (10 buts sur 17 tirs) et prendre autant de buts d’avance au bout de seulement onze minutes. C’est ce qu’il fallait pour permettre aux joueuses de Pablo Morel de se réveiller et d’entrer dans la rencontre. En effet, la réponse a été immédiate avec Kalidiatou Niakaté (10 buts sur 13 tirs), Coralie Lassource (4 buts sur 6 tirs), Monika Kobylinska (5 buts sur 9 tirs) et Alicia Toublanc (2 buts sur 4 tirs) ont remis Brest à hauteur en seulement trois minutes. Le CSM Bucarest ne s’en est pas laissé compter dans une fin de premier acte aux airs de chassé-croisé conclue sur un avantage de deux buts.Un ascendant que les coéquipières de Barbara Lazovic (5 buts sur 9 tirs) ont tenu cahin-caha jusqu’à l’entame des 20 dernières minutes de la rencontre. Eva Jarrige (2 buts sur 2 tirs) et Constance Mauny (1 but sur 1 tir) ont conclu un série de trois buts pour le BBH, qui a alors pris deux longueurs d’avance pour la première fois du match. Ne voulant pas s’incliner sur son parquet le CSM Bucarest a cru avoir fait le plus dur en prenant à son tour un avantage de deux buts avec un peu moins de cinq minutes à jouer. Mais, à partir de là, la défense brestoise a été intraitable tout comme l’attaque. En l’espace d’un peu moins de trois minutes, Monika Kobylinska puis Kalidiatou Niakaté sont allées chercher à la toute dernière seconde un succès qui paraissait inatteignable quelques instants plus tôt (29-30). Grâce à ce troisième succès en six journées, Brest passe devant le CSM Bucarest et s’empare provisoirement de la quatrième place de son groupe.CSM Bucarest -: 29-30Buducnost Podgorica - FerencvarosBorussia Dortmund - Podravka VegetaEsbjerg - Rostov-DonFerencvaros 8- Esbjerg 7Brest 6CSM Bucarest 6Borussia Dortmund 5Podravka Vegeta 2Buducnost Podgorica 0