Ligue des Champions (F/J5) : Troisième déplacement et troisième revers pour Brest

Brest n’y arrive vraiment pas loin de ses bases en Ligue des Champions. Déjà battues par Rostov-Don et le Borussia Dortmund lors de leurs deux premiers déplacement sur la scène européenne, les joueuses de Pablo Morel ont connu le même résultat à l’occasion de leur voyage en Hongrie pour y affronter Ferencvaros. SI les deux équipes ont fait jeu égal pendant le premier quart d’heure, c’est à ce moment qu’Alicia Toublanc (8 buts sur 11 tirs) puis Sladjana Pop-Lazic (2 buts sur 2 tirs) ont permis au BBH de prendre deux longueurs d’avance pour la première fois du match. Un avantage qui n’a toutefois tenu que quatre minutes, le temps pour Szandra Szöllosi-Zacsik (5 buts sur 7 tirs) de profiter d’une bonne intervention de sa défense pour remettre les deux équipes à égalité. Toutefois, les Brestoises ont bien mieux fini ce premier acte avec trois buts dans les 71 dernières secondes, dont un signé Kalidiatou Niakaté (3 buts sur 6 tirs). Une série qui a offert un avantage de deux longueurs à la pause pour le BBH.

Brest a lâché les chevaux trop tard

Toutefois, au retour sur le parquet de la Erd Arena, les Hongroises ont trouvé des solutions avec Anett Kovacs (2 buts sur 3 tirs) puis Greta Marton (3 buts sur 4 tirs), qui ont permis à Ferencvaros de faire son retard en moins de trois minutes. A partir de là, les Brestoises ont perdu la main. Un échec de Pauletta Foppa (6 buts sur 7 tirs) a permis aux protégées de Gabor Elek de prendre deux longueurs d’avance. Grâce notamment à Emili Bölk (8 buts sur 12 tirs), Ferencvaros a fait mieux que tenir tête aux championnes de France et vice-championnes d’Europe. Ces dernières, menées de trois buts à sept minutes du terme de la rencontre, ont pu compter sur Sandra Toft (9 arrêts à 41% d’efficacité) pour espérer arracher un bon résultat. Mais Pauletta Foppa et Alicia Toublanc n’ont pu ramener Brest qu’à une longueur (28-27). Avec cette troisième défaite en cinq journées, Brest se retrouve à la cinquième place de son groupe, à quatre longueurs de Ferencvaros, co-leader avec Rostov-Don.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

5eme journée

Samedi 23 octobre 2021

Rostov-Don - Borussia Dortmund : 37-27

Ferencvaros - Brest : 28-27

18h00 : Podravka Vegeta - Esbjerg



Dimanche 24 octobre 2021

14h00 : CSM Bucarest - Buducnost Podgorica



Classement du Groupe A

1- Rostov-Don 8 points

2- Ferencvaros 8

3- Esbjerg 5

4- Borussia Dortmund 5

5- Brest 4

6- CSM Bucarest 4

7- Podravka Vegeta 2

8- Buducnost Podgorica 0