Ligue des Champions (F/J4) : Vainqueur in extremis du Krim Mercator Ljubljana, Metz reste invaincu

Metz pourra remercier Louise Katharina Burgaard ! Grâce à son arrière droite danoise, le club mosellan a su conserver son invincibilité en Ligue des Champions sur le parquet du Krim Mercator Ljubljana. Si les deux équipes ont fait jeu égal durant les dix premières minutes, les coéquipières d’Allison Pineau (7 buts sur 11 tirs) et de l’ancien Messine Tjasa Stanko (4 buts sur 10 tirs) ont alors su placer un énorme coup d’accélérateur. Profitant des erreurs commises par les joueuses de Manu Mayonnade et d’une intervention de Barbara Arenhart (9 arrêts à 31% d’efficacité), Krim Mercator a pu signer un 5-0 pour distancer Metz. L’écart entre les deux formations a alors oscillé entre deux et quatre longueurs. Grâce notamment à Hatadou Sako dans le but (15 arrêts à 37% d’efficacité), les Messines se sont accrochées et, sur un ultime jet de sept mètres, Méline Nocandy (8 buts sur 10 tirs) a ramené sa formation à deux longueurs au moment de retrouver les vestiaires. Dès le retour sur le parquet de l’Arena Stozice, Metz a serré le jeu en défense, poussant à la faute Océane Sercien-Ugolin (1 but sur 4 tirs). Cela a fait le jeu de Tamara Horacek (4 buts sur 5 tirs) qui, grâce à deux réalisations coup sur coup, a permis aux Mosellanes de revenir à hauteur dès l’entame du deuxième acte.

Metz revient de loin !

Toutefois, Krim Mercator ne s’en est pas laissé compté et a immédiatement repris deux longueurs d’avance grâce à Tjasa Stanko et Natasa Ljepoja (3 buts sur 3 tirs). Un avantage que les joueuses de la capitale slovène ont su conserver mais sans le faire fructifier. Ce qui a permis à Metz de rester au contact, égalisant à 22 minutes du terme du match par Méline Nocandy avant de reprendre l’avantage à l’orée des dix dernières minutes par l’intermédiaire de Sarah Bouktit (2 buts sur 2 tirs). Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup dans une fin de match haletante. A deux minutes du terme, Alja Varagic (2 buts sur 2 tirs) a remis les deux équipes à égalité avant de voir les gardiennes prendre l’ascendant. La décision s’est finalement faite à quatre secondes du buzzer grâce à Louise Katharina Burgaard (3 buts sur 8 tirs). Une ultime réalisation qui permet à Metz de s’imposer d’une courte tête (28-29) et de signer un troisième succès en trois rencontres. Une performance qui voit le club mosellan tenir tête à Györ, leader également invaincu du Groupe B, quand Krim Mercator Ljubljana concède une troisième défaite en quatre journées.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

4eme journée

Samedi 16 octobre 2021

Vipers Kristiansand - Kastamonu : 39-25



Dimanche 17 octobre 2021

CSKA Moscou - Sävehof : 29-28

Krim Mercator Ljubljana - Metz : 28-29

Odense - Györ : 26-31



Classement du Groupe B

1- Györ 8 points

2- Metz 6

3- Vipers Kristiansand 4

4- Odense 4

5- CSKA Moscou 4

6- Krim Mercator Ljubljana 2

7- Sävehof 2

8- Kastamonu 0