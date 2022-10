Ligue des Champions (F/J4) : Metz l'emporte face au Buducnost Podgorica

Metz conserve la bonne cadence en Ligue des Champions. Alors qu’elles n’ont lâché qu’un point face au Rapid Bucarest en ce début de saison et restent sur un exploit à Györ, les Dragonnes ont profité d’un déplacement sur le parquet du Buducnost Podgorica pour signer une troisième victoire en quatre matchs sur la scène européenne. Bruna de Paula (9 buts sur 16 tirs) a donné le ton en ouvrant le score sur la première offensive messine mais les joueuses de Manu Mayonnade ont tout d’abord du juguler l’envie des Monténégrines. Hatadou Sako (15 arrêts à 36% d’efficacité) a alors fait les interventions nécessaires pour permettre à Debbie Bont (3 buts sur 3 tirs), Laura Kanor (4 buts sur 4 tirs) ou encore Sarah Bouktit (2 buts sur 2 tirs) de creuser petit-à-petit l’écart au tableau d’affichage. Mais, si l’écart a longtemps oscillé entre deux et quatre longueurs, c’est dans les dix dernières minutes du premier acte que Metz a fait la différence de manière plus notable. Profitant d’une période de quasiment cinq minutes sans le moindre but encaissé, les championnes de France ont infligé un 5-0 au Buducnost Podgorica pour atteindre les sept unités d’avance.

Metz a joué à sa main

A l’orgueil, les coéquipières de Milena Raicevic (10 buts sur 17 tirs) ont terminé la première période tambour battant pour revenir à cinq buts au moment de retrouver les vestiaires. Un sursaut auquel Metz a su répondre au moment de reprendre le jeu, Tamara Horacek (2 buts sur 4 tirs) et Louise Burgaard (2 buts sur 2 tirs) permettant aux Mosellanes de signer un 3-1 et reprendre sept longueurs d’avance. Dès lors, l’écart a oscillé entre cinq et sept buts jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure de la rencontre. Nina Bulatovic (1 but sur 3 tirs), Nikolina Vukcevic (2 buts sur 2 tirs) et le Buducnost Podgorica ont profité un trou d’air côté Metz pour remettre un peu de pression en se rapprochant à cinq longueurs à dix minutes de la sirène. Les Dragonnes ont alors serré le jeu et n’ont pas encaissé le moindre but pendant neuf minutes, de quoi leur assurer un net succès. Une dernière réalisation de Giulia Fabbo (1 but sur 2 tirs) permet à Metz de s’imposer de huit longueurs (28-36), conservant ainsi son invincibilité en Ligue des Champions mais également la première place du Groupe B.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

4eme journée

Samedi 8 octobre 2022

Buducnost Podgorica - Metz : 28-36

18h00 : Storhamar - Kastamonu



Dimanche 9 octobre 2022

14h00 : Rapid Bucarest - Esbjerg

16h00 : Györ - Lokomativa Zagreb



Classement du Groupe B

1- Metz 7 points

2- Rapid Bucarest 5

3- Györ 4

4- Esbjerg 4

5- Buducnost Podgorica 4

6- Storhamar 2

7- Lokomativa Zagreb 0

8- Kastamonu 0