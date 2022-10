Ligue des Champions (F/J4) : Brest s'impose pour la deuxième fois de suite en dominant le Banik Most

#EHFCL

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐁𝐁𝐇 !!! 👊⚫️⚪️



Le @BBH_Officiel s'est fait peur en seconde période mais s'est finalement imposé 31-26 face au #DHKBanikMost.



Bravo les filles ! 👏



Le score final vous est présenté par notre partenaire @Velozen_ 🤝 pic.twitter.com/t5iDdqkYFq



— BBH officiel (@BBH_Officiel) October 9, 2022

Brest pris de vitesse avant d’assurer

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

4eme journée - Dimanche 9 octobre 2022

Classement du Groupe A

Brest est définitivement lancé cette saison en Ligue des Champions. Après un début compliqué et deux défaites face aux Vipers Kristiansand puis au CSM Bucarest, les joueuses de Pablo Morel ont redressé la barre. En effet, après la victoire arrachée sur le parquet du Ferencvaros, les Bretonnes ont pris le meilleur sur la lanterne rouge du Groupe A, le Banik Most. Une rencontre dont l’entame a été accrochée, avec les Tchèques qui ont fait la course devant grâce à Charlotte Cholevova (10 buts sur 14 tirs) et Lucia Mikulcik (4 buts sur 6 tirs) durant les cinq premières minutes. Néanmoins, le BBH a su hausser le ton, profitant des interventions de Cléopâtre Darleux dans le but (15 arrêts à 37% d’efficacité). En l’espace de dix minutes, Coralie Lassource (5 buts sur 7 tirs) et ses coéquipières ont infligé un 9-2 pour s’envoler au tableau d’affichage. L’écart s’est alors établi à six longueurs après un quart d’heure de jeu. Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup dans les quinze minutes suivantes. Michaela Holanova (2 buts sur 2 tirs) a ramené par Banik Most à deux buts avant que le club tchèque n’encaisse un 3-0 emmené par Constance Mauny (3 buts sur 6 tirs).Une dernière réalisation de Tatjana Brnovic (4 buts sur 6 tirs) a permis au BBH de retrouver son vestiaire avec trois unités d’avance. Mais, après ce premier acte réussi, le début du deuxième n’est pas allé dans le sens des Brestoises. En effet, Ellen Janssen (14 arrêts à 38% d’efficacité) a fait un retour tonitruant dans la cage du Banik Most, rendant l’attaque bretonne pratiquement muette pendant neuf minutes. Le résultat a été un 5-1 offrant au club tchèque l’opportunité de reprendre l’avantage au score mais sans que ce dernier dépasse un but. Un flottement chez les vice-championnes de France qui s’est poursuivi jusqu’aux dix dernières minutes. Pauletta Foppa (3 buts sur 3 tirs) et Pauline Coatanea (5 buts sur 7 tirs) ont alors repris les choses en main alors que Cléopâtre Darleux est redevenue imperturbable dans le but. Avec quatre buts coup sur coup, le BBH a repris de l’air et a pu gérer la fin de la rencontre pour un succès de cinq longueurs (31-26), conclu par Estel Memana (2 buts sur 2 tirs). Une deuxième victoire de suite qui permet à Brest de remonter au quatrième rang dans le Groupe B quand le Banik Most, battu pour la quatrième fois en quatre journées, reste bon dernier.Krim Mercator Ljubljana -: 30-32- Banik Most : 31-26- Vipers Kristiansand : 32-30Odense -: 27-31Vipers Kristiansand 6Brest 4Ferencvaros 4Odense 2Krim Mercator Ljubljana 2Banik Most 0Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.