Ligue des Champions (F/J3) : Match nul entre Brest et Györ

Brest a longtemps cru pouvoir prendre le meilleur sur Györ, sacré champion d’Europe à cinq reprises depuis 2013. Mais, au terme d’un match intense sur le parquet de la Brest Arena, les joueuses de Laurent Bezeau n’ont pu faire mieux que match nul. Grâce aux inévitables Ana Gros (9 buts) et Bella Gulldén (4 buts), les Brestoises ont immédiatement pris le score et n’ont jamais laissé les Hongroises mener au tableau d’affichage pendant toute la première période. Mais, dans le même temps, elles n’ont jamais su prendre plus de deux buts d’avance et, dans le dernier quart d’heure, le match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Anne Mette Hansen (4 buts) permettant à Györ de retrouver son vestiaire avec une égalité parfaite au score à l’issue des 30 premières minutes de jeu.

Brest a fait le dos rond mais concède le nul

Les coéquipières de l’ancienne Parisienne Stine Oftedal (3 buts) sont revenues sur le parquet avec un tout autre état d’esprit et ont tout de suite pris deux buts d’avance, faisant la course en tête durant les neuf premières minutes du deuxième acte. Les Brestoises sont toutefois revenues dans le match avec un 4-0 en un peu plus de cinq minutes avec Coralie Lassource (2 buts). Arrivant à tromper Amandine Leynaud (9 arrêts sur 28 tirs subis), les joueuses de Laurent Bezeau ont su accélérer et prendre jusqu’à cinq buts d’avance à huit minutes du terme mais l’expérience des championnes d’Europe en titre a fait merveille dans le « money time ». Grâce notamment à Viktoria Lukacs (4 buts), Györ a rattrapé son retard pour égaliser à moins de deux minutes du terme de la rencontre. Bella Gulldén a eu la balle de match à 52 secondes du buzzer mais n’a pas fait la différence. Brest concède le nul (25-25) et cède la première place du Groupe B à Odense.



HANDBALL / LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Groupe B - 3eme journée

Samedi 26 septembre 2020

CSKA Moscou - Valcea : 30-20

Podravka Vegeta Koprivinica - Borussia Dortmund : 25-26



Dimanche 27 septembre 2020

Odense - Buducnost Podgorica : 30-21

Brest - Györ : 25-25



Classement du Groupe B

1- Odense 6 points

2- Brest 5

3- CSKA Moscou 5

4- Györ 4

5- Podravka Vegeta Koprivinica 2

6- Borussia Dortmund 2

7- Buducnost Podgorica 0

8- Valcea 0