Ligue des Champions (F/J3) : Deuxième défaite en trois matchs pour Brest

Brest est décidément peu à l’aise loin de ses bases. Après Bourg-de-Péage en Ligue Butagaz Energie puis Rostov-Don pour son entrée en lice au niveau européen, c’est sur le parquet du Borussia Dortmund que les joueuses de Pablo Morel se sont inclinées. Si les Bretonnes ont tenu tête aux Allemandes pendant les sept premières minutes, elles ont cédé face à Laura van der Heijden (6 buts sur 11 tirs), Dana Bleckmann (1 but sur 3 tirs) et Merel Freriks (5 buts sur 8 tirs), qui ont offert au BVB trois longueurs d’avance. Un écart qui, après s’être un temps stabilisé grâce à Kalidiatou Niakaté (7 buts sur 17 tirs), est reparti à la hausse à dix minutes de la pause. Les joueuses de la Ruhr ont profité de la précision d’Alina Grijseels (9 buts sur 14 tirs) pour signer un 4-0 et prendre six longueurs d’avance avant d’atteindre la mi-temps sur cet avantage net face aux vice-championnes d’Europe.

Brest n’a pas su aller au bout de ses idées

Au retour sur le parquet, le Borussia Dortmund a vu l’écart osciller entre six et sept longueurs pendant un peu plus de huit minutes. C’est alors que les Brestoises se sont appuyées sur Cléopâtre Darleux (3 arrêts à 21% d’efficacité), qui a pris la suite de Sandra Toft (7 arrêts à 27% d’efficacité) en deuxième période. En six minutes, les Allemandes n’ont pas su marquer quand Alicia Toublanc (5 buts sur 5 tirs), Tonje Loseth (3 buts sur 4 tirs), Sladjana Pop-Lazic (1 but sur 2 tirs) et Monika Kobylinska (6 buts sur 12 tirs) ont ramené le BBH à trois longueurs avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer. Mais, à partir de là, les deux équipes n’ont fait que se rendre coup pour coup. L’écart n’a fait que bouger mais sans aller plus loin que trois ou quatre buts d’avance pour le Borussia Dortmund. Alors que leurs adversaires ont manqué des tirs, notamment en fin de match, les Brestoises n’ont guère fait mieux et s’inclinent au final de trois buts (30-27). Un deuxième revers en trois matchs qui maintient le club breton en deuxième moitié de tableau quand le BVB, toujours invaincu, s’installe en tête à égalité de points avec Ferencvaros.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

3eme journée

Samedi 25 septembre 2021

Rostov-Don - Ferencvaros : 19-20

Borussia Dortmund - Brest : 30-27

Podravka Vegeta - CSM Bucarest : 31-26



Dimanche 26 septembre 2021

14h00 : Esbjerg - Buducnost Podgorica



Classement du Groupe A

1- Borussia Dortmund 5 points

2- Ferencvaros 5

3- Rostov-Don 4

4- CSM Bucarest 2

5- Brest 2

6- Esbjerg 2

7- Podravka Vegeta 2

8- Buducnost Podgorica 0



Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.