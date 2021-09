Ligue des Champions (F/J2) : Premier match et première victoire pour Metz

Passée la frustration, Metz a pu lancer sereinement sa saison européenne. N’ayant pas pu affronter le CSKA Moscou le week-end dernier à Nancy, les joueuses de Manu Mayonnade ont lancé leur saison de Ligue de Champions à l’occasion d’un déplacement à Odense. Ce sont pourtant les Danoises qui ont bien entamé la rencontre avec Mia Rej Bidstrup (3 buts sur 8 tirs) et Mie Enggrob Hojlund (1 but sur 7 tirs) qui sont allées tromper Ivana Kapitanovic (10 arrêts à 31% d’efficacité), profitant des maladresses messines pour creuser l’écart. Toutefois, les coéquipières d’Astride N’Gouan (5 buts sur 6 tirs) ont immédiatement recollé mais ce sont bien les joueuses d’Odense qui ont fait la course en tête. En effet, Metz n’est passé en tête au tableau d’affichage qu’une fois avant les cinq dernières minutes du premier acte. Plus efficaces offensivement, les Mosellanes ont profité de la réussite de Bruna de Paula (6 buts sur 10 tirs) pour atteindre la pause avec une avance de deux longueurs.

Metz a su éteindre Odense

Dès le retour sur le parquet de la Sydbank Arena, Camila Micijevic (2 buts sur 2 tirs) a porté l’avantage de Metz à trois longueurs. Mais un trou d’air avec des échecs au tir de Bruna de Paula et Debbie Bont (2 buts sur 3 tirs) ont permis à Odense de revenir à un but grâce à Rikke Iversen (2 buts sur 4 tirs). Toutefois, les Danoises n’ont jamais été en mesure d’égaliser, Laura Kanor (1 but sur 1 tir) et surtout Méline Nocandy (7 buts sur 10 tirs) permettant à Metz de reprendre très rapidement une marge de trois buts sur leurs adversaires. Si l’écart a alors oscillé entre deux et trois buts, c’est à l’entame des dix dernières minutes que les joueuses de Manu Mayonnade ont porté l’estocade pour tuer tout suspense dans cette rencontre. Empêchant Odense de marquer pendant sept minutes, Metz a pu prendre six longueurs d’avance, l’écart au coup de sifflet final grâce à un dernier but de Bruna de Paula à trois secondes du buzzer. Avec cette victoire (21-27), Metz lance sa saison européenne de la meilleure des manières.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

2eme journée

Samedi 18 septembre 2021

Odense - Metz : 21-27

18h00 : Vipers Kristiansand - Sävehof

18h00 : Krim Mercator Ljubljana - Györ



Dimanche 19 septembre 2021

14h00 : CSKA Moscou - Kastamonu



Classement du Groupe B

1- Györ 2 points

2- Metz 2

3- Sävehof 2

4- Odense 2

5- CSKA Moscou 0

6- Krim Mercator Ljubljana 0

7- Vipers Kristiansand 0

8- Kastamonu 0



Les deux premiers se qualifient directement pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place se qualifient pour les huitièmes de finale.