Ligue des Champions (F/J2) : Metz accroché par le Rapid Bucarest

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 32 - 32

Longtemps devant, les Messines concèdent le nul face au Rapid București dans une salle roumaine en extase ⏸ @ehfcl



📷 Loïc Wacziak pic.twitter.com/fgSBytuEpp



— Metz Handball (@MetzHandball) September 18, 2022

Metz a vu de près la défaite

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

2eme journée

Classement du Groupe B

Metz va revenir de Roumanie avec quelques regrets. Une semaine après avoir lancé leur campagne européenne par un net succès sur Storhamar, les joueuses de Manu Mayonnade ont vu une victoire qui leur semblait promise leur glisser des doigts. Dès les premières minutes de la rencontre, Bruna de Paula (11 buts sur 14 tirs) et Sarah Bouktit (6 buts sur 8 tirs) ont donné le ton pour donner trois longueurs d’avance aux championnes de France. Toutefois, Eliza Buceschi (5 buts sur 6 tirs) et l’ancienne gardienne messine Ivana Kapitanovic (4 arrêts à 23% d’efficacité) ont sonné un début de révolte, initiant un 3-0 qui a permis au Rapid Bucarest de recoller en moins de deux minutes. Toutefois, Hatadou Sako (11 arrêts à 25% d’efficacité) s’est muée en mur et, pendant un peu plus de six minutes, les Messines n’ont pas encaissé le moindre but et mis cela à profit pour creuser l’écart. Un 5-0 conclu par Laura Kanor (2 buts sur 3 tirs) a permis aux Dragonnes de prendre six longueurs d’avance. La fin du premier acte a alors vu les deux formations rivaliser et Lorena Ostase (5 buts sur 5 tirs) ramener le Rapid Bucarest à cinq longueurs au moment de revenir aux vestiaires.Une pause qui a changé beaucoup de choses dans cette rencontre. Multipliant les erreurs techniques et les maladresses, les Messines ont vu leur matelas se dégarnir. Marta Lopez (4 buts sur 6 tirs) et Irene Espinola (3 buts sur 6 tirs) se sont chargées de ramener le club roumain à deux longueurs avec 20 minutes encore à jouer. Si Debbie Bont (1 but sur 1 tir) et Kristina Jorgensen (5 buts sur 10 tirs) sont intervenues pour relancer Metz, c’est bien le Rapid Bucarest qui a pris la main dans cette rencontre. Emmené par sa jeune gardienne Diana Ciuca (10 arrêts à 34% d’efficacité) mais également ses Françaises Alexandra Lacrabère (2 buts sur 5 tirs) et Orlane Kanor (4 buts sur 7 tirs), le club de la capitale roumaine a infligé un 4-0 à son adversaire pour égaliser à un peu plus de cinq minutes de la sirène. Orlane Kanor est même parvenue à donner l’avantage au Rapid Bucarest pour la toute première fois du match avec un peu plus de deux minutes encore à jouer. Sur un jet de sept mètres, Julie Le Blévec (1 but sur 1 tir) a remis les deux équipes à égalité mais c’est bien le club roumain qui a eu le dernier ballon. Toutefois, Eliza Buceschi n’a pas su en garder le contrôle. Le Rapid Bucarest est allé chercher un nul aux airs de victoire (32-32) quand Metz repart sur qui a tout d’une contre-performance.Buducnost Podgorica -: 23-28- Lokomativa Zagreb : 37-13Rapid Bucarest - Metz : 32-32- Kastamonu : 44-25Rapid Bucarest 3Storhamar 2Buducnost Podgorica 2Esbjerg 2Lokomativa Zagreb 0Kastamonu 0Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.