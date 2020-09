Ligue des Champions (F/J2) : Larges succès pour Metz et Brest

HANDBALL / LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Groupe A - 2eme journée

Classement du Groupe A

Metz 2

Brest continue son sans-faute

HANDBALL / LIGUE DES CHAMPIONS (F)

Groupe B - 2eme journée

Classement du Groupe B

Brest 4 points

Metz avait une défaite à se faire pardonner. Dominées par le CSM Bucarest lors de leur première sortie européenne, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont pas laissé la moindre chance à celles de Bietigheim. Si Stine Jorgensen (7 buts) a su répondre à l’ouverture du score signée Tjasa Stanko depuis la ligne des sept mètres (5 buts), les Allemandes ont ensuite bu la tasse. Grâce notamment à Maud-Eva Copy (2 buts) et Orlane Kanor (3 buts), les Messines ont signé un 8-0 en six minutes dès l’entame du match. Un écart initial qui a largement influé sur le déroulement du match, les joueuses de Bietigheim faisant sans cesse la course derrière au tableau d’affichage, concluant les 30 premières minutes avec dix buts de retard. Au vu de l’écart, les coéquipières d’Olga Perederiy (11 buts) ont baissé de pied durant la deuxième mi-temps pour tout de même s’imposer de neuf longueurs (36-27) grâce à un 3-0 en toute fin de match.Rostov-Don - Krim Mercator : 23-23- Bietigheim 36-27Esbjerg -: 29-30Vipers Kristiansand - FerencvarosEsbjerg 2Vipers Kristiansand 2Krim Mercator 1Ferencvaros 0Bietigheim 0Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place joueront les barrages.Après un premier succès probant à domicile face à Valcea, les Brestoises ont remis ça. Cette fois, c’est en déplacement sur le parquet du Borussia Dortmund que les joueuses de Laurent Bezeau sont allées chercher la victoire. Il a fallu treize minutes pour voir les coéquipières de Kalidiatou Niakaté (3 buts) prendre cinq longueurs d’avance face à une équipe du BVB vite dépassée par le rythme de la rencontre et qui a perdu Jennifer Gutierrez Bermejo en toute fin de premier acte. Dans le même temps, grâce à un 4-0 avec Ana Gros (7 buts), Tonje Loseth (2 buts), Djurdjina Jaukovic (4 buts) et Constance Mauny (2 buts) à la manœuvre, le BBH a retrouvé son vestiaire avec, déjà, dix buts d’avance. Un avantage qu’elles ont continué de creuser en début de deuxième période malgré un 3-0 encaissé très tôt après la reprise. Le seul coup de mou des coéquipières de Coralie Lassource (6 buts) a été un 6-0 encaissé à l’entame des dix dernières minutes. Mais pas de quoi remettre en cause le succès brestois (29-41) conforté par un 4-0 en réponse à la bonne série du Borussia Dortmund, qui reste à la dernière place du groupe.Valcea -: 21-30- Podravka Vegeta Koprivnica : 43-28Buducnost Podgorica -: 22-25Borussia Dortmund -: 29-41Györ 3CSKA Moscou 3Podravka Vegeta Koprivnica 2Buducnost Podgorica 0Valcea 0Borussia Dortmund 0Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place joueront les barrages.