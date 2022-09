Ligue des Champions (F/J2) : Brest concède à nouveau une défaite

Brest a manqué sa première à domicile en Ligue des Champions. Dominées le week-end dernier par le tenant du titre, les Vipers Kristiansand, les joueuses de Pablo Morel ont subi la loi du CSM Bucarest ce dimanche sur leur parquet de la Brest Arena. Pourtant, les dix premières minutes ont laissé croire à un match serré entre les deux formations. En effet, les coéquipières de Djurdjina Jaukovic (7 buts sur 14 tirs) ont tenu tête aux Roumaines… mais un manque criant d’efficacité offensive n’a pas fait les affaires du BBH. Face à Laura Glauser (9 arrêts à 31% d’efficacité), les attaquantes brestoises sont restées muettes pendant un peu plus de cinq minutes. Sous l’impulsion de Grâce Zaadi (4 buts sur 8 tirs), le CSM Bucarest a profité de l’occasion pour signer un 4-0 et creuser le premier écart significatif. Dans la foulée, Coralie Lassource (2 buts sur 3 tirs) et Tatjana Brnovic (4 buts sur 4 tirs) ont redonné un peu d’allant au club breton… qui a une nouvelle fois perdu le fil en attaque. Cette fois, c’est sur un intervalle de six minutes et demie que le club de la capitale roumaine n’a pas encaissé le moindre but. Là-encore, un 4-0 a permis au joueuses d’Adrian Vasile de prendre cinq longueurs d’avance. Constance Mauny (3 buts sur 3 tirs) a alors sonné la charge mais c’est bien le CSM Bucarest qui a atteint la mi-temps avec une marge de quatre unités.

Brest trop tendre en attaque

Au retour sur le parquet, Alexandra Dindiligan (2 buts sur 2 tirs) et Ema Ramusovic (2 buts sur 2 tirs) ont permis au club roumain de pousser son avantage à six buts. Il n’en fallait pas plus pour réveiller les Brestoises. Patientes, les coéquipières de Monika Kobylinska (3 buts sur 5 tirs) ont réduit l’écart pour revenir à trois longueurs. Dès lors, pendant un peu moins de dix minutes, les deux formations ont de nouveau rivalisé et la différence a oscillé entre trois et quatre buts. Mais Siraba Dembélé (4 buts sur 4 tirs) est sortie de sa boîte pour relancer le CSM Bucarest alors que le BBH a passé huit minutes sans marquer. Une période notamment marquée par une double supériorité numérique mais les Brestoises sont tombées sur un os appelé Marie Skurtveit Davidsen (8 arrêts à 66% d’efficacité), qui a tout simplement écœuré la ligne d’attaque de Brest. Le résultat a été un écart de sept longueurs à dix minutes du terme de la rencontre grâce à Elizabeth Omoregie (6 buts sur 6 tirs). Le cœur n’y était plus pour le BBH et les échecs en attaque se sont multipliés, empêchant tout embryon de révolte à même d’inverser le sens du match. Au final, le CSM Bucarest s’impose de sept longueurs (26-33) et inflige un camouflet au BBH, qui va devoir vite se reprendre pour ne pas sombrer dans un groupe très relevé.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

2eme journée - Dimanche 18 septembre 2022

Krim Mercator Ljubljana - Vipers Kristiansand : 21-27

Bietigheim - Ferencvaros : 40-20

Odense - Banik Most : 41-22

Brest - CSM Bucarest : 26-33



Classement du Groupe A

1- Bietigheim 4 points

2- Vipers Kristiansand 4

3- CSM Bucarest 4

4- Odense 2

5- Ferencvaros 2

6- Krim Mercator Ljubljana 0

7- Brest 0

8- Banik Most 0



Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.