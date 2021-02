Ligue des Champions (F/J14) : Vainqueur de Bucarest, Metz termine son tour préliminaire en beauté

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 25 - 22

Objectif accompli

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

14eme journée

Classement du Groupe A

2- Metz 20

Gagner pour aborder les huitièmes de finale avec le plein de confiance. Tel était l’objectif de Metz ce samedi aux Arènes face à Bucarest pour le compte de la 14eme et dernière journée du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Deuxièmes avant cette rencontre, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade ont vu leurs poursuivantes au classement faire la course en tête pendant une grosse partie de la première période mais celles-ci n’ont jamais mené de plus d’une longueur.Il n’y avait pas meilleur scénario pour terminer ce premier acte à l’issue duquel les Dragonnes ont compté quatre unités d’avance (16-12).Un avantage considérable qu’ont même réussi à augmenter les Messines à la 40eme minute quand la demi-centre Méline Nocandy (3 buts) est allée inscrire son deuxième but personnel. Malgré une baisse de régime en fin de rencontre, Metz a remporté une précieuse victoire (25-22). Marie-Hélène Sajka (6 buts) termine meilleure marqueuse de son équipe.Grâce à ce succès, les Dragonnes terminent le tour préliminaire à la deuxième place avec un bilan de dix victoires et quatre défaites. Vainqueur également ce samedi, Rostov devance le demi-finaliste de l’édition 2019. En huitièmes de finale, Metz devrait affronter Dortmund, septième du groupe B.- CSM Bucarest : 25-22- Ferencvaros : 26-1418h00 : Vipers Kristiansand - Krim Mercator Ljubljana14h00 : Esbjerg - BietigheimCSM Bucarest 17Ferencvaros 16Vipers Kristiansand 14Esbjerg 10Krim Mercator Ljubljana 7Bietigheim 3