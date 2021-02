Ligue des Champions (F/J13) : Vainqueur à Bietigheim, Metz prend provisoirement la tête de son groupe

Metz avait un coup à jouer... et n’a pas manqué le coche. En déplacement sur le parquet de Bietigheim, bon dernier du Groupe A, les joueuses de Manu Mayonnade pouvaient profiter du faux-pas de Rostov-Don ce samedi sur le parquet de Krim Mercator Ljubljana pour prendre provisoirement la tête de leur groupe, avec deux matchs disputés de plus par les Mosellanes. Mais, en terre allemande, les joueuses de Metz ont eu du mal à démarrer. Il a fallu, en effet, attendre le quart d’heure de jeu pour voir Olga Perederiy (2 buts sur 2 tirs) offrir trois buts d’avance à ses coéquipières. Mais Bietigheim, qui n’a connu la victoire qu’à une reprise en Ligue des Champions depuis le début de la saison, avait également son mot à dire. Grâce notamment à Kim Naidzinavicius (10 buts sur 15 tirs), les Allemandes ont recollé au score à dix minutes de la mi-temps. Un temps faible auquel les Messines ont immédiatement répondu. Profitant des arrêts de Dinah Eckerle (12 arrêts à 33% d’efficacité), Marie-Hélène Sajka (4 buts sur 7 tirs) et Laura Kanor (2 buts sur 2 tirs) ont redonné une marge de trois buts à leur formation. Si Bietigheim est revenu à une longueur, Metz a fini la première mi-temps sur un 3-0 orchestré par Tjasa Stanko (8 buts sur 9 tirs) et Méline Nocandy (2 buts sur 2 tirs).

Metz n’a jamais réellement tremblé

Si, à l’entame du deuxième acte, l’écart entre les deux formations a oscillé entre quatre et cinq buts, un nouveau 3-0 signé par les Messines, via Astrid N’Gouan (3 buts sur 4 tirs) et Orlane Kanor (2 buts sur 6 tirs) pour prendre sept buts d’avance. Bietigheim, avec Amelie Berger (5 but sur 7 tirs) a résisté mais Metz a totalement contrôlé ce match, comptant huit longueurs d’avance avec dix minutes à jouer. Un avantage qui a sans doute provoqué un début de déconcentration. Multipliant les fautes techniques et les tirs manqués face à Emily Stang Sando (8 arrêts à 23% d’efficacité), les Messines ont passé un peu plus de cinq minutes sans marquer, laissant Bietigheim profiter de l’occasion pour signer un 4-0 et réduire de moitié son retard avec un peu moins de six minutes jusqu’à la sirène. C’est alors que Manu Mayonnade a resserré les boulons au niveau de sa défense, redevenue imperméable. Louise Katharina Burgaard (3 buts sur 5 tirs) et Daphné Gautschi (1 but sur 1 tir) ont alors pu sceller le sort de la rencontre avec une victoire de huit buts pour Metz (25-33) qui permet aux Mosellanes de prendre la première place du Groupe A avec un point d’avance sur Rostov-Don mais, surtout, deux matchs de plus par rapport au club russe. Mais l’essentiel est ailleurs puisqu’une place dans le Top 2 du groupe est quasiment assurée.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

13eme journée

Samedi 6 février 2021

Ferencvaros - Vipers Kristiansand : 30-28

CSM Bucarest - Esbjerg : 28-26

Krim Mercator Ljubljana - Rostov-Don : 28-27



Dimanche 7 février 2021

Bietigheim - Metz : 25-33



Classement du Groupe A

1- Metz 16 points

2- Rostov-Don 15

3- Ferencvaros 14

4- CSM Bucarest 13

5- Vipers Kristiansand 12

6- Esbjerg 8

7- Krim Mercator Ljubljana 7

8- Bietigheim 3