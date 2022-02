Ligue des Champions (F/J12) : Metz domine les Vipers Kristiansand et se rapproche de la deuxième place

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 25 - 31

Metz fait un pas vers la deuxième place

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

12eme journée

Classement du Groupe B

A l’image de Brest, Metz peut encore croire à une qualification directe en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueuses de Manu Mayonnade ont, en effet, recollé aux Vipers Kristiansand après sa victoire sur le parquet des championnes d’Europe en titre. Une rencontre que les Messines ont démarré comme dans un rêve. Alors qu’Hatadou Sako (10 arrêts à 29% d’efficacité) a gardé sa cage inviolée pendant les neuf premières minutes, Louise Burgaard (6 buts sur 8 tirs), Tamara Horacek (6 buts sur 10 tirs), Méline Nocandy (6 buts sur 7 tirs) et Astride N’Gouan (1 but sur 1 tir) ont permis à Metz de prendre six buts d’avance. Piquées au vif, les Norvégiennes s’en sont remises à Ana Debelic (7 buts sur 7 tirs) et à une défense plus agressive pour revenir immédiatement à deux longueurs grâce à un 4-0 en un peu plus de deux minutes. Sunniva Naes Andersen (3 buts sur 3 tirs) a ensuite ramené les Vipers à une longueur mais Metz a immédiatement haussé le ton pour reprendre cinq buts d’avance et même sept à un peu moins de trois minutes de la pause. Toutefois, Karine Dahlum (2 buts sur 4 tirs) et Ragnhild Dahl (2 buts sur 6 tirs) ont rapproché Kristiansand à quatre longueurs à la pause.Au retour sur le parquet de l’Aquarama, Metz a su juguler les envies de retour de leurs adversaires. Mais le carton rouge reçu par Astride N’Gouan à la 35eme minute pour une troisième sanction disciplinaire a été un coup dur pour les vice-championnes de France. Muettes en attaque pendant six minutes à l’approche du dernier quart d’heure, les Mosellanes ont vu les Vipers Kristiansand signer un 4-0 pour revenir à seulement deux buts. Une fois la tension laissée de côté, les joueuses de Metz ont retrouvé leur jeu et, profitant des munitions provenant des arrêts de leur gardienne, ont su creuser à nouveau l’écart et prendre cinq buts d’avance avec dix minutes encore à jouer. Terminant la rencontre sur un 3-0 grâce à Camila Micijevic (4 buts sur 6 tirs) et Sarah Bouktit (4 buts sur 4 tirs), Metz signe un succès retentissant sur le parquet des championnes d’Europe (25-31). Une victoire qui permet aux Dragonnes de revenir à hauteur de leur victime du jour, deuxième du Groupe B, mais avec encore un match en moins. Metz a ainsi son destin en mains pour obtenir un billet direct pour les quarts de finale aux côtés de Györ, leader invaincu du groupe.- Kastamonu : 36-28Vipers Kristiansand -: 25-31CSKA Moscou - GyörOdense - SävehofMetz 16CSKA Moscou 12Odense 11Krim Mercator Ljubljana 7Sävehof 6Kastamonu 0