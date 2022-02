Ligue des Champions (F/J12) : Brest signe une quatrième victoire de rang face au Borussia Dortmund

Brest jamais inquiété

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

12eme journée

Classement du Groupe A

Brest fait une très bonne affaire ! Alors que Rostov-Don n’a pu faire mieux que match nul sur le parquet de Ferencvaros (25-25), le BBH a réduit l’écart sur le club russe à seulement un point avec deux matchs encore à jouer. Pour cela, les joueuses de Pablo Morel ont signé une quatrième victoire de suite lors de la réception du Borussia Dortmund. Dès les premières minutes, Pauletta Foppa (4 buts sur 5 tirs) et Helene Fauske (5 buts sur 10 tirs) ont permis à Brest de prendre l’ascendant mais le club de la Ruhr a répondu pour revenir par l’intermédiaire de Jacqueline Moreno (3 buts sur 6 tirs) au bout de huit minutes. Toutefois, la défense bretonne est ensuite devenue infranchissable pendant pas moins de six minutes. Dans l’intervalle, Pauline Coatanea (3 buts sur 3 tirs) et Coralie Lassource (3 buts sur 4 tirs) ont permis au BBH de prendre quatre longueurs d’avance. Un écart qui, progressivement, a grandi au cours de la première période, passant à cinq puis six et enfin sept buts à la pause grâce à Monika Kobylinska (1 but sur 5 tirs) puis la capitaine brestoise Coralie Lassource dans la dernière minute.Vexées par cette fin de premier acte manquée, les joueuses du Borussia Dortmund ont élevé leur niveau de jeu au retour sur le parquet de la Brest Arena. Le résultat a été deux buts consécutifs signés Merel Freriks (3 buts sur 3 tirs) et Frida Ronning (5 buts sur 10 tirs). Il en fallait toutefois plus pour faire trembler les championnes de France et vice-championnes d’Europe. Profitant d’une supériorité numérique, les Brestoises se sont rapprochées de la barre des dix buts d’avance. C’est alors que Brest a connu un trou d’air offensif avec deux tirs repoussés et un 3-0 pour le BVB dans le même temps. Tonje Loseth (1 but sur 3 tirs) et Alicia Toublanc (6 buts sur 8 tirs) ont alors répondu puis l’écart a oscillé entre six et huit buts jusqu’au terme de la rencontre. Brest s’impose au final de six longueurs (31-25) et est plus que jamais dans la course à l’une des deux premières places du Groupe A, directement qualificatives pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une place qui pourrait se jouer lors de la dernière journée de la phase de groupes, le 19 février prochain face à… Rostov-Don.- Borussia Dortmund : 31-25Ferencvaros - Rostov-Don : 25-25Buducnost Podgorica - EsbjergCSM Bucarest - Podravka Vegeta KoprivnicaBrest 16Ferencvaros 15CSM Bucarest 12Borussia Dortmund 9Buducnost Podgorica 2Podravka Vegeta Koprivnica 2