Ligue des Champions (F/J10) : Troisième succès consécutif pour Brest, tombeur de Ferencvaros

Brest a remis son calendrier à jour avec succès. En effet, lors de la réception de Ferencvaros dans le cadre d’un match en retard de la 10eme journée de Ligue des Champions, les championnes de France en titre ont prolongé leur série de succès sur la scène continentale. Si Karin Kjujber (4 buts sur 9 tirs) a ouvert le score pour le club hongrois, le BBH a fait jeu égal avant de prendre le large avant la conclusion des dix premières minutes. L’écart entre les deux formations a tout d’abord oscillé entre deux et trois buts mais, peu après le quart d’heure de jeu, Alicia Toublanc (3 buts sur 4 tirs) et Pauletta Foppa (6 buts sur 7 tirs) ont permis à Brest de prendre quatre longueurs d’avance. La fin du premier acte a vu Ferencvaros répondre coup pour coup aux Brestoises, revenant à deux longueurs à moins de deux minutes de la pause. Toutefois, une dernière réalisation de Pauletta Foppa à deux secondes du buzzer a permis au BBH de virer à la pause avec un avantage de trois buts. La native d’Amilly a démarré le deuxième acte comme elle a terminé le premier, en ajoutant une réalisation à son total.

Brest a parfaitement géré

Toutefois, les Hongroises n’ont pas perdu tout espoir de réaliser une bonne performance sur le parquet de la Brest Arena. Szandra Szöllosi-Zacsik (3 buts sur 7 tirs) a ramené son équipe à deux buts avec un peu plus de 20 minutes à jouer. La réponse d’Aissatou Kouyate (2 buts sur 5 tirs) a été immédiate avec deux réalisations de suite pour rétablir un écart de quatre unités entre les deux formations. Helene Fauske (13 buts sur 17 tirs) est ensuite sortie de sa boîte pour profiter d’une apathie offensive de Ferencvaros durant un peu plus de quatre minutes et offrir une avance maximale de six longueurs au BBH. Durant les treize dernières minutes de la rencontre, les deux formations n’ont cessé de se répondre et l’écart n’a cessé d’osciller entre cinq et six buts au fil des attaques. Ferencvaros a ensuite perdu sa meilleure buteuse, Antje Malestein (10 buts sur 13 tirs), qui a écopé d’un carton rouge à dix minutes de la fin du match. Kalidiatou Niakate (1 but sur 2 tirs) ayant manqué son dernier tir, Brest s’impose de cinq longueurs (30-25) et profite de l’occasion pour passer devant Ferencvaros au classement du Groupe A, à seulement deux points de la deuxième place tenue par Rostov-Don.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE A

10eme journée

Samedi 15 janvier 2022

Borussia Dortmund - Rostov-Don : 25-31

Buducnost Podgorica - CSM Bucarest : 20-28



Samedi 29 janvier 2022

Esbjerg - Podravka Vegeta Koprivnica : 30-17

Brest - Ferencvaros : 30-25



Classement du Groupe A

1- Esbjerg 19 points

2- Rostov-Don 16

3- Brest 14

4- Ferencvaros 14

5- CSM Bucarest 12

6- Borussia Dortmund 9

7- Buducnost Podgorica 2

8- Podravka Vegeta Koprivnica 2