Ligue des Champions (F/J10) : Nouvelle défaite face au CSKA Moscou face à Brest

Face au CSKA Moscou, Brest n’y arrive pas cette saison. Battues de deux longueurs au match aller disputée en octobre dernier à la Brest Arena, les joueuses de Laurent Bezeau ont une nouvelle fois manqué le coche à l’occasion d’un déplacement parfois ubuesque en Russie. Longtemps bloquées à l’aéroport de Moscou ce vendredi, les Brestoises n’ont pas abordé cette rencontre dans les meilleures conditions et l’entame de match s’en est ressentie. Si les coéquipières d’Ana Gros (5 buts sur 8 tirs), qui devrait rallier la Russie la saison prochaine, ont fait jeu égal pendant huit minutes, Polina Gorshkova (6 buts sur 8 tirs) a accéléré et permis au CSKA de compter quatre longueurs d’avance avant la fin du premier quart d’heure de jeu. Mais le manque d’efficacité offensive des joueuses de Jan Leslie Lund a permis aux Brestoises de revenir progressivement pour pointer en tête pour la première fois du match à trois minutes de la mi-temps.

Brest a mal géré la fin de match

Darya Dmitrieva (3 buts sur 8 tirs) a finalement permis aux deux équipes de retrouver leurs vestiaires à égalité. Le deuxième acte a démarré tambour battant pour le BBH, qui a immédiatement pris deux longueurs d’avance... sans que cela ne fasse paniquer les joueuses du CSKA Moscou qui, malgré les coups d’éclat de Sandra Toft (16 arrêts à 38% d’efficacité), a signé un 3-0 pour repasser devant au score. Les Moscovites ont même compté deux longueurs d’avance à moins d’un quart d’heure de la fin du match mais Pauletta Foppa (4 buts sur 6 tirs) est sortie de sa boite pour égaliser et maintenir son équipe à hauteur. Mais, pour les coéquipières de Djurdjina Jaulovic (6 buts sur 10 tirs), la fin de match a été difficile. Menées d’un but à 47 secondes de la sirène et en infériorité, les Brestoises ont subi un refus de jeu pour avoir trop joué la montre sur leur dernière offensive. Une erreur qui a offert sur un plateau la victoire au CSKA Moscou (25-24), qui revient à un point du BBH avec deux matchs en moins dans la course à la deuxième place derrière Györ.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE B

10eme journée

Samedi 9 janvier 2021

CSKA Moscou - Brest : 25-24

Odense - Podravka Vegeta Koprivnica : 35-20

18h00 : Buducnost Podgorica - Borussia Dortmund



Dimanche 10 janvier 2021

16h00 : Valcea - Györ



Classement du Groupe B

1- Györ 14 points

2- Brest 14

3- CSKA Moscou 13

4- Odense 12

5- Buducnost Podgorica 5

6- Borussia Dortmund 2

7- Podravka Vegeta Koprivnica 2

8- Valcea 0